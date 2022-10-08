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泰郡悦讀時代動土！都森公園生活圈造新市鎮住宅指標

▲ 「泰郡悦讀時代」將打造近800戶的超大建案，成為新市鎮住宅指標。（圖／泰郡建設提供）
▲ 「泰郡悦讀時代」將打造近800戶的超大建案，成為新市鎮住宅指標。（圖／泰郡建設提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-08 15:46:10

位於高雄楠梓區的「高雄都會森林公園」，占地面積95公頃，此區域不僅擁有都市生活少有的綠地空間，周邊近年受到橋頭科學園區與楠梓科技產業園區的加持，加上愈發繁榮的生活機能，一躍成為高雄置產熱點。泰郡建設看好此區域發展，將打造近800戶的超大建案，成為新市鎮住宅指標。

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▲「泰郡悅讀時代」基地面積3,185坪，總銷金額高達88億元。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.07）
▲「泰郡悅讀時代」基地面積3,185坪，總銷金額高達88億元。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.07）
「泰郡悦讀時代」7日於建築基地舉辦動土大典，將開啟都森公園生活圈的全新時代。泰郡建設機構董事長郭泰吟指出，「泰郡悅讀時代」基地面積3,185坪，總銷金額高達88億元，預計11月開始進場預售，每坪開價從33萬元到35萬元。規劃高15樓、地下4樓建築，總計761戶，2至3房格局。

▲「泰郡悦讀時代」7日於建築基地舉辦動土大典。（圖／泰郡建設提供）
▲「泰郡悦讀時代」7日於建築基地舉辦動土大典。（圖／泰郡建設提供）
「泰郡悦讀時代」區域內有南部最大的都會森林公園，占地面積95公頃，為2000多個籃球場大小。加上國家級新市鎮規劃，擁有高密度的綠帶廊道及國際級規劃街區，鄰近楠梓科技產業園區近8萬人的生活中心。目前鄰近的交通建設有紅線捷運青埔站，未來市政府將規劃紫線沿途將橫貫新市鎮，左營高鐵15分鐘，國道一號10分鐘、區域為南北交通中心樞紐，將帶來更為便捷快速的生活。

郭泰吟說，好地段必須設計A級產品，「泰郡悦讀時代」在產品規劃上朝向五星級飯店規劃，設計千坪休閒空間及景觀泳池、森林景觀廊道與獨立公設會館，總共17項休閒空間，為的就是讓每一位住戶，在家就能享受飯店舒適生活。

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