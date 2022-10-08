2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄設計展驚豔台灣　吳漢中：只排兩三天真的不夠看

▲台灣設計展策展顧問吳漢中在實際走訪後，大讚透過走訪十大展館，七處歷史場域，能夠細細閱讀高雄這座百年城市的紋理，只排兩三天真的不夠。（圖／截自吳漢中臉書）
▲台灣設計展策展顧問吳漢中在實際走訪後，大讚透過走訪十大展館，七處歷史場域，能夠細細閱讀高雄這座百年城市的紋理，只排兩三天真的不夠。（圖／截自吳漢中臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-08 17:00:00

台灣設計展於10月7日熱鬧開展，高雄展場「設計中島」上周登島啟航，策展顧問吳漢中在實際走訪後，大讚這屆台灣設計展把設計展從「城市尺度」，拉高到「台灣高度」。吳漢中認為，透過走訪十大展館，七處歷史場域，能夠細細閱讀高雄這座百年城市的紋理，只排兩三天真的不夠。▲吳漢中與南下看展的民眾推薦搭早一點的車到高雄吃早餐，更不忘推薦高雄在地美食。（圖／截自台灣設計展策展顧問吳漢中臉書）

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲吳漢中與南下看展的民眾推薦搭早一點的車到高雄吃早餐，更不忘推薦高雄在地美食。（圖／截自吳漢中臉書）
「千萬要空腹」前往高雄，吳漢中與南下看展的民眾推薦搭早一點的車到高雄吃早餐，也推薦了果貿社區的眷村口味燒餅，吳漢中也不忘提到近期改造新生的鹽埕第一公有市場有許多美食，提醒網友千萬不能錯過。

吳漢中指出，從駁二大港橋走到台灣設計展展區「設計中島」，其實就已經走過十年歷史，見證設計如何改變城市空間，透過打開市民進不去的空間場改造活化。看設計展至少需要十年的時間向度，從駁二、高流、高展到高圖，由輕軌串接起來的文化與會展設施，其實是高雄十年努力。也推薦大家搭乘輕軌看整個港區的翻轉。

吳漢中也大讚，透過台灣設計展，除了啟發更多的城市外，更能激盪出更多具有未來性的台灣設計，藉由策展看到高雄背後十年累積下來的機制與團隊，從駁二，執行燈會、文博會與設計展，皆展現市府文化行政團隊表現卓越，這次突破過去形式，更邀請許多台灣設計專業團隊，從自身經驗探討台灣設計未來。


未打方向燈因「老子有錢！」露餡　員警發現毒咖啡包送辦

陳其邁化身「運將」送妳產檢　高市孕婦皆補助28張乘車券

高市青創貸款過案率逾9成　青年局籲民眾勿信青創黃牛

泰郡悦讀時代動土！都森公園生活圈造新市鎮住宅指標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀