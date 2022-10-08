高雄設計展驚豔台灣　吳漢中：只排兩三天真的不夠看

台灣設計展於10月7日熱鬧開展，高雄展場「設計中島」上周登島啟航，策展顧問吳漢中在實際走訪後，大讚這屆台灣設計展把設計展從「城市尺度」，拉高到「台灣高度」。吳漢中認為，透過走訪十大展館，七處歷史場域，能夠細細閱讀高雄這座百年城市的紋理，只排兩三天真的不夠。
「千萬要空腹」前往高雄，吳漢中與南下看展的民眾推薦搭早一點的車到高雄吃早餐，也推薦了果貿社區的眷村口味燒餅，吳漢中也不忘提到近期改造新生的鹽埕第一公有市場有許多美食，提醒網友千萬不能錯過。
吳漢中指出，從駁二大港橋走到台灣設計展展區「設計中島」，其實就已經走過十年歷史，見證設計如何改變城市空間，透過打開市民進不去的空間場改造活化。看設計展至少需要十年的時間向度，從駁二、高流、高展到高圖，由輕軌串接起來的文化與會展設施，其實是高雄十年努力。也推薦大家搭乘輕軌看整個港區的翻轉。
吳漢中也大讚，透過台灣設計展，除了啟發更多的城市外，更能激盪出更多具有未來性的台灣設計，藉由策展看到高雄背後十年累積下來的機制與團隊，從駁二，執行燈會、文博會與設計展，皆展現市府文化行政團隊表現卓越，這次突破過去形式，更邀請許多台灣設計專業團隊，從自身經驗探討台灣設計未來。