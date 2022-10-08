《原子少年》藍弟到底多高？演唱會後台一張照片不瞞了
原子少年「2022飛向滿天星球演唱會」今（8日）下午在高雄流行音樂中心開唱，八大星球最後一次大會師，粉絲把握機會前往朝聖，金星「舞棍」藍弟（本名藍子桓）稍早在IG限時動態上傳一張後台照片，他站在平均身高180公分的木星成員中間，畫面令人發噱。
曝光的照片，木星金雲（同為天王星）身高190公分、饒高赫184公分、江尚儒188公分，3人圍住藍弟，藍弟把頭抬高，無奈地看著「木星天花板」金雲，兩人足足差了一顆頭，饒高赫和江尚儒擺出不可一世的表情，相當逗趣。
先前外界以為天王星小孩（何世華）是80位少年裡最矮的人，沒想到，某次小孩和藍弟上《完全娛樂》節目，小孩透露自己168公分，藍弟則以「平行時空裡是175公分」謊報，後來猜拳輸了被迫量身高，才脫下有3層鞋墊的厚底鞋，哀號「我要原形畢露了」，最後坦承跟小孩一樣高，但兩人並肩由主持人測量，小孩卻比藍弟高一些，讓藍弟直說：「我對不起社會大眾！」（編輯：楊穎軒）
應援原子少年就趁現在
https://shop.jollybuy.com/mhhx6
beanfun! 好玩的都在這 打開beanfun! 每天都有新鮮事 https://bean.fun/wWf6d