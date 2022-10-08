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《原子少年》藍弟到底多高？演唱會後台一張照片不瞞了

▲《原子少年》藍弟真實身高曝光。（圖／翻攝自藍弟IG）
▲《原子少年》藍弟真實身高曝光。（圖／翻攝自藍弟IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-08 16:15:382022-10-08 17:12:35

原子少年「2022飛向滿天星球演唱會」今（8日）下午在高雄流行音樂中心開唱，八大星球最後一次大會師，粉絲把握機會前往朝聖，金星「舞棍」藍弟（本名藍子桓）稍早在IG限時動態上傳一張後台照片，他站在平均身高180公分的木星成員中間，畫面令人發噱。

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▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
▲藍弟當初靠著粉絲投票應援，最終榮登人氣排行第五名，與小孩、蔡承祐、林佳辰、黃莑茗登上西門戶外大看板。（圖／翻攝自藍弟IG）
▲藍弟從小家裡經濟狀況不好，19歲就開始教舞賺錢，今年24歲的他，舞蹈功力深厚。（圖／翻攝自藍弟IG）
▲藍弟從小家裡經濟狀況不好，19歲就開始教舞賺錢，今年24歲的他，舞蹈功力深厚。（圖／翻攝自藍弟IG）
▲金星艷冠舞台。（圖／野火娛樂提供）
▲藍弟（藍髮者）是金星的舞蹈擔當。（圖／野火娛樂提供）
曝光的照片，木星金雲（同為天王星）身高190公分、饒高赫184公分、江尚儒188公分，3人圍住藍弟，藍弟把頭抬高，無奈地看著「木星天花板」金雲，兩人足足差了一顆頭，饒高赫和江尚儒擺出不可一世的表情，相當逗趣。

▲金雲（左至右）、饒高赫、藍弟、江尚儒開唱前在後台比身高。（圖／翻攝自藍弟IG）
▲▼金雲（左至右）、饒高赫、藍弟、江尚儒開唱前在後台比身高。（圖／翻攝自藍弟IG）
▲▼金雲（左至右）、饒高赫、藍弟、江尚儒開唱前在後台比身高。（圖／翻攝自藍弟IG）
先前外界以為天王星小孩（何世華）是80位少年裡最矮的人，沒想到，某次小孩和藍弟上《完全娛樂》節目，小孩透露自己168公分，藍弟則以「平行時空裡是175公分」謊報，後來猜拳輸了被迫量身高，才脫下有3層鞋墊的厚底鞋，哀號「我要原形畢露了」，最後坦承跟小孩一樣高，但兩人並肩由主持人測量，小孩卻比藍弟高一些，讓藍弟直說：「我對不起社會大眾！」（編輯：楊穎軒）

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