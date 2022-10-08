今訪101！橘高校最想吃麥當勞　因「這東西」日本沒有

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明天下午15時至17時於兩廳院廣場，橘高等學校吹奏樂部將與北一女樂儀隊、台中曉明女中管樂隊，展開表演交流，喜歡橘高校的粉絲們不容錯過。
從圓山改住凱撒 今天宵夜是學生指定的台灣麥當勞
文總表示，京都橘高校師生前兩天住在圓山大飯店，考量樂器等設備器材的搬運，以及近百人的接駁，為了就近參與國慶預演並加緊練習，昨起入住臨近台北車站的台北凱撒大飯店。台北凱撒大飯店過去服務過多次的日本學生團體，經驗豐富，現場服務人員也可以用日文溝通，讓日本客人有賓至如歸的感覺，橘高校的師生們也表示入住非常舒適。
文總指出，為了慰勞師生們的辛勞，繼蔡英文總統送珍珠奶茶和古早味蛋糕之後，文總昨晚也準備了公館商圈的刈包和玉米排骨湯，在宵夜時段前送到飯店。
文總私下詢問學生們，還想品嚐什麼台灣食物？有幾位同學說想吃吃看台灣的麥當勞，因此今晚將特別準備麥當勞的宵夜餐，並且加點許多麥克雞塊，讓他們品嚐看看日本沒有的糖醋醬。
橘高校9日下午與北一女、曉明展開表演交流
文總指出，日本京都橘高等學校吹奏樂部昨天上午參訪總統府，蔡英文總統驚喜獻身，讓學生興奮尖叫；昨天下午參與國慶預演，排練雖然不畏雨勢，但考量樂器和制服的防潮，仍須做必要的調整，並未穿著橘色制服彩排。不過，現場駐足等候的粉絲和民眾，對他們帶來的演出反應非常熱烈，許多民眾和自媒體上傳影片後都引起高度迴響。
日本京都橘高等學校吹奏樂部明天下午預計將於兩廳院廣場，與北一女樂儀隊、台中曉明女中管樂隊展開表演交流，後天上午參與完國慶正式演出後，旋即整理行李後前往機場搭機返國，即早為接下來的考試做準備。
文總提醒，該校師生在台行程均需遵守報請指揮中心核定之防疫計畫書，不得與觀眾或不特定人士接觸，亦加派警力協勤，敬請民眾配合。