住警器安裝超簡單 美女發言人聯手打火哥30秒「滅火」
為了提升民眾居住安全，推廣住宅安裝「住警器」的重要性，高雄市消防局火災預防科股長「打火哥」蔡宗翰，與市府2名美女發言人張硯卿、周璟瑜聯手拍攝短片，宣導3步驟30秒，守護全家大小」的口訣，輕鬆教導居家安裝。爭取火災發生時的應變、逃生時間，能有效減少生命及財產損失，讓住家安全更有保障。
高雄市政府為了家庭防火安全，呼籲透天住宅、五樓以下老舊公寓皆應加裝「住宅用火災警報器」，若發生火災，初期就能發出警報聲提醒逃生。根據統計，高雄市去年共有14個家庭，因裝有住警器，在火災一發生時便成功預警，住戶及時逃生。建議民眾在家中的客廳、餐廳、臥室、走道等處，都要安裝住警器，才能讓住家安全更有保障。
蔡宗翰表示，住警器教學的影片腳本，以輕快簡短的方式呈現，就是希望讓民眾一看就知道，自己在家裝住警器，步驟真的非常簡單，只要3步驟30秒就能裝好。
市府發言人周璟瑜分享，雖然平時不熟悉家電、也不擅於組裝，拍攝影片是第一次嘗試安裝住警器，沒想到跟著三步驟做，很快就順利完成，真的非常簡單！現在逢人就追問家裡有沒有裝好住警器，還自我推薦可以幫忙安裝。
發言人張硯卿則表示，營造與鏡頭互動的直播開箱感，希望能拉近與民眾距離，讓政令宣傳更平易近人，透過簡短直式影片，更方便轉傳分享，強化宣傳效果。