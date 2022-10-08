邊境開放各地仍有傳染病　民眾出國前先諮詢旅遊醫學門診

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此外，澳洲及歐美等國近期亦有報告零星病例；巴基斯坦、阿富汗等國仍有小兒麻痺病例發生，WHO於今年9月將美國納入疫苗衍生小兒麻痺病毒株流行國家；歐洲今年截至目前為止已有匈牙利、英國及斯洛維尼亞等國報告A型肝炎病例；歐洲今年已累計7國報告白喉病例，以德國、瑞士及奧地利為多，近期巴基斯坦疫情亦升溫；西班牙今年通報的百日咳病例已遠高於過去5年平均數；南美洲秘魯於8月發布瘧疾流行警報。
疾管署表示，全國各縣市（含離島）皆設有旅遊醫學合約醫院，合計32家，提供旅客出國前健康風險諮詢、傳染病防治衛教、評估是否需自費接種黃熱病疫苗、流行性腦脊髓膜炎（A、C、W-135、Y）疫苗、MMR疫苗、小兒麻痺疫苗或服用瘧疾預防藥品等服務。對於往來新南向國家（如：印尼、泰國、越南等國家）工作、經商或探親等民眾，「新南向人員健康服務中心」網站亦提供當地重要疫情，及英、越、泰、印尼文等多國語言之傳染病預防措施與國外就醫管道，提供民眾資訊運用。
而旅客抵台前14天，如出現發燒、腹瀉、出疹、咳嗽等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知疾管署檢疫人員，以即時獲得適切的評估及照護處置。如於返國後21天內出現不適，則應儘速就醫，並於就醫時主動告知醫師近期旅遊史，以利醫師診斷。該署再次提醒，計畫出國的旅客可先至疾管署網站「國際旅遊與健康」專區，了解目的地國家近期流行疫情、建議預防措施，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。