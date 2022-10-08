高雄增1本土登革熱病例　疾管署籲加強孳生源清除及防蚊

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同時將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，另提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。針對前鎮區群聚感染事件，目前已累計18例確診病例，請周遭民眾勿掉以輕心，務必加強孳生源清除及防蚊措施，降低病毒傳播機會。
疾管署統計，國內今年截至目前累計20例登革熱本土病例，分別為高雄市18例及台中市2例，另有40例境外移入病例，感染國家分別自越南（22例）、印尼（6例）、菲律賓（4例）、緬甸（3例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、柬埔寨（1例）及宏都拉斯（1例）移入。
另依監測資料顯示，國際登革熱疫情持續，鄰近之東南亞/南亞多國包括越南、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨及泰國等疫情雖趨緩，惟仍處高點，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過237萬例，以南美洲巴西逾207萬例報告數為多，已為去年同期2.5倍，祕魯、尼加拉瓜、哥倫比亞及墨西哥等疫情亦嚴峻。
疾管署呼籲，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。