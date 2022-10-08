台電好來電！睽違1年聯合婚禮登場　51對新人步紅毯

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台電說明，台電自1978年起開辦聯合婚禮，提供結婚補助與禮品等，期望讓平時努力確保穩定供電的同仁可以無後顧之憂，今年更結合公益與喜憨兒社會福利基金會合作，致贈新人百年好合喜餅禮盒。
台電指出，參加今年聯合婚禮的51對新人中，有14對同為公司員工，更有7對新人雙方都來自同單位。其中，來自配電處的張家榮和台北市區營業處的蔡亞璇因共同朋友牽起緣分，張家榮抓準對方上班時間營造巧遇，爭取進一步認識，交往過程曾因葷素飲食習慣經歷一段磨合期，吃素的張家榮會到處蒐集兼顧葷素與美味的口袋名單，而蔡亞璇也開玩笑說，會避免當著他面前大口吃肉，最終兩人決定攜手邁向下一個人生階段。
來自台電桃園區營業處的蘇翌準備台電招考時與朱品嘉在圖書館結識，竟是一台機車成為愛情升溫的甜蜜契機。朱品嘉回憶，當時因機車常出毛病，蘇翌總是幫她推著去車行修理，即使路途還會經過各種上下爬坡，滿身大汗也從未喊過一聲苦，而這一推就是7年感情，如今正式修成正果，彼此許下終生約定。
同樣來自桃園區處的謝明曄，和高中同學許慈慧愛情長跑12年，更從大學起即分隔兩地，畢業後許慈慧飛往日本追夢再把距離拉得更遠，兩人歷經8年遠距離努力維繫，謝明曄終於抱得美人歸。