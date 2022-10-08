高雄偏藍基層鬆動？紛紛靠攏「挺邁」

距年底選戰不到50天，選將陸續進入選戰模式，今日是雙十連假首日，高雄市長陳其邁也開始跑選戰行程，今（8）日一連跑近10場活動中，除了替親藍的無黨籍議員朱信強站台外，過往形象偏藍的建華里長吳文欽也為陳其邁市長成立後援會，並預祝陳其邁高票連任，可看出即使是立場偏藍的基層，在此次選戰已紛紛做出選擇挺邁。
熟悉高雄政治圈的人士指出，2018年時因為韓流效應，國民黨在高雄市議會一舉拿下31席，加上光譜親近的無黨籍、親民黨籍議員，一舉拿下正副議長席次；然而來到2022韓流消退，陳其邁施政不分藍綠，柯志恩未能突破同溫層、民調未見起色，已有許多藍營基層紛紛靠向陳其邁。
今日高雄市長陳其邁利用國慶連假，上午先到美濃客庄去幫早早表態「挺邁」的親藍無黨籍議員朱信強站台，接著馬上回到市區參加新興區建華里的陳其邁後援會成立大會。
新興區建華里長吳文欽，是高雄新聞界老兵，同時也是高雄市新聞傳播職業工會的理事長，過往立場偏藍，今日與偏藍基層主動為陳其邁組後援會並邀請出席；吳文欽說，感謝陳其邁一上任後，高效率地解決了他爭取了長達16年的公園，並強調「過去兩任市長我都有找、但是陳其邁市長替里民解決了問題」，感謝陳其邁的鼎力相助。