陳芳語登國慶晚會！預告衣服「有看頭」 最愛桃園很大
2022國慶晚會將於10月9日晚間在桃園市大園區陽光劇場舉辦國慶晚會，繼上周公布演唱陣容陳美鳳、王彩樺、許富凱後，人氣歌手陳芳語、舒米恩、黃宇寒、人氣女團樂天女孩都將在明晚接力演出。
陳芳語Kimberley這次受邀為國慶演出，她開心獻上祝福：「感到非常榮幸！很期待見到大家，祝台灣生日快樂！」談到對於桃園印象，她形容：「很多好朋友住桃園，很常來玩、吃、逛！也很常來演出，喜歡桃園很大、很舒服的感覺。」不忘預告服裝很有看頭，「這次的造型是特別為了國慶演出打造的！一收到邀請就開始跟團隊討論安排表演內容！非常期待站在舞台上很大家一起唱歌！一起開心度過喔！」
本土天團玖壹壹獨特舞台魅力無敵，這次帶來招牌台式電音舞曲，瞬間讓現場變成一場超High派對，這次表演特別攜手師弟艾文合作助陣，將呈現不同過往的演出限定組合，至於會有什麼彩蛋演出就等明晚揭曉了！客家歌手黃宇寒對於登上國慶演出超興奮：「很驚喜！非常期待可以和Suming一起演出，之前在自己的頻道上有翻唱過《不要放棄》阿美族語版，沒想到這次可以一起在國慶演出了，開心！」本身是龍潭人的她，高中時因為社團活動很常去桃園，印象就是高樓大廈好多、百貨公司也好多，城市的生活速度跟成長的龍潭截然不同。