布拉格愛樂管弦樂團首登台！他親自北上贈「台灣味」禮物
布拉格愛樂管弦樂團是捷克首屈一指的管弦樂團，今年首次盛大登台，今（8）日起巡迴全台四地台北、台中、高雄、屏東演出，他們在演出前進行彩排。
對於能來台，團長凱特琳娜．卡利斯托娃（Kateřina Kalistová）特別表示：「這次非常激動終於能到台灣巡迴演出，布拉格愛樂管弦樂團的團員都是萬中選一，相當優秀音樂家，而此次演出的選曲德弗札克、貝多芬、史麥塔納、莫札特和拉赫曼尼諾夫，都是代表樂團的主要核心曲目，保證一定會讓樂迷們深深著迷，希望能將我們的音樂與文化和台灣的朋友們分享，尤其在這特別艱難的時候。」這也是樂團首次造訪屏東，屏東縣文化處副處長李昀芳也親自北上贈送團長凱特琳娜原住民琉璃手鍊，要讓團長凱特琳娜把滿滿的台灣味帶回捷克。
過去曾到台灣演出過的首席客座指揮家里歐斯．斯瓦羅夫斯基）Leoš Svárovský）則說：「自己非常享受和布拉格愛樂管弦樂團的團員一起演奏，他們是一群很棒的音樂家，樂團不僅演奏捷克音樂，也以演奏古典音樂而揚名，這也是我們選曲貝多芬《Ａ大調第七交響曲》和莫札特《第20號鋼琴協奏曲》以及著名的德弗札克《新世界交響曲》的原因。」