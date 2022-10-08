封麥3年！費玉清「現身」劉若英演唱會 她獻出第一次
劉若英於今（8）日在台北小巨蛋舉辦「2022飛行日巡迴演唱會台北場」，許多演藝圈名人都現身演唱會，包含張清芳、范曉萱、張艾嘉等人，劉若英演藝圈好友們，光良、家家、五月天等都送上花籃祝福，其中還赫然見「封麥」的費玉清。
演唱會一開場，劉若英身著一襲純白的雲朵裝登場，站上360度的環繞升降舞台，以歌曲《彼得潘》為演唱會揭開序幕。接著舞台上方驚喜出現9米長、2米寬的巨大鯨魚，現場宛如一場大型的海底搖滾派對。而當她演唱到《說話》時，印有親筆簽名的手寫卡片，紛飛到觀眾席上，讓滿場上萬歌迷又驚又喜。相隔許久再和歌迷近距離相見，劉若英欣喜地表示，「終於我們又面對面在一起了，大家好我是劉若英，謝謝你們還沒有忘記我，謝謝你們還跟我一起飛行，雖然這次有點久，你們好嗎？」接著她表示，在她現在這個年紀，有「第一次」很難，而人生第一次四面台，就獻給了粉絲。
「小哥」費玉清自2019年的「封麥」演唱會後，就消失在大眾的視野裡，許多人都非常想念他，而他也難得「現身」劉若英演唱會，送上花籃致意，卡片上寫道：「飛行日演唱會圓滿成功，我用關心，悄悄地參與。」並送上狗糧，除了費玉清外，光良也送上卡片與狗糧致意，他在卡片上幽默寫道：「接下來會飛不停，可以隨身帶幾包吃...我的意思是，旅程中看到流浪貓狗可以餵牠們吃。」