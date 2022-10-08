《黑川物語》歌舞劇 在地人演在地事！展美濃歷史記憶
以美濃國小第三任校長黑川龜吉校長為主角的《黑川物語》歌舞劇，今(8)日在高雄市美濃客家文物館公開首演，此劇融合客語、日語、華語，內容講述百年前的美濃所發生的教育故事，帶領觀眾走進百年前的瀰濃客庄。此劇也特別邀請美濃國中「美中時代」劇團的學生參與演出，透過在地人演出在地事的過程，喚起這一段屬於美濃人的共同歷史記憶。精彩的演出，獲得在場觀眾熱烈掌聲的肯定。
《黑川物語》歌舞劇是由財團法人高雄市客家文化事務基金會主辦，藝夥人表演製作團製作演出。高市府客委會主委同時也身兼基金會執行長的楊瑞霞表示，黑川龜吉校長是美濃國小第三任校長，雖然任職三年不到就病逝了，但是深感孩童上學的不便與辛苦，在當地仕紳的請託與協助下，任內增設了幾所學校，讓孩童更加方便上學接受教育，黑川校長在過世前留下遺願，希望葬在美濃當地繼續守護孩童，當地仕紳感念黑川校長的貢獻，也為其募資興築紀念碑。
該劇的編劇兼導演曾鼎凱也是客家優秀的創作青年表示，當初在研究黑川校長的史料時，對黑川校長教育的精神深受感動，於是將這段故事分為「瀰濃物語」、「瀰濃公學校」、「募款辦學」、「黑川輓歌」等四幕，每段都創作一首歌曲並搭配精彩的舞蹈與戲劇表演，製作出一齣適合親子闔家共賞的音樂劇，讓觀眾能夠感受到客家人重視教育與情義的真性情。