賈靜雯48歲生日仙氣爆棚！網瘋傳性感美照：說20歲我也信
台灣女藝人賈靜雯，昨（7）日剛過48歲生日，不過她的外型依舊保養的非常好，甚至比年輕時期來得更加美麗，也是許多粉絲心目中的女神。為了慶祝賈靜雯的生日，就有網友分享一系列的美照，讓大家看完後都相當吃驚，更有人直呼「說她2X幾歲我也信！」
網路論壇PTT表特版，7日一名網友PO文分享，好幾張賈靜雯的美照來慶祝生日，「本日壽星~~48歲！」可以看到，每張照片的賈靜雯都自帶仙氣，無論是性感、氣質、風趣的氛圍都能駕馭，比起年輕時期，現在的賈靜雯不但沒變，反而還多了一種成熟知性美。
該則貼文也迅速湧入網友留言灌爆，「小時候女神長大還是女神」、「好誇張啊」、「有夠凍齡」、「說2x我也信」、「散發出來的氣質，其他美女無法比擬。」
也有老粉絲直呼，「推，當年演的倚天屠龍記已經是二十年前的事了居然還保持的這麼好~」、「國小看她演飛龍在天，到現在我已經30幾歲了，她卻依然沒什麼變」、「小時候看武媚娘傳奇就覺得她很正了。」
其實，賈靜雯昨日也在臉書PO文慶生，說要把生日願望獻給下一代的大家，「真心希望快樂的種子，能深根在每個人心中，發芽、長大！給予後世代的她們快樂的根源！簡單願望，但也不簡單，愛生命、愛家人、愛朋友、愛你們，這願望一定實現。」（編輯：詹鎰睿）