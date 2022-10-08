國內速度最慢糖鐵與最快高鐵在嘉義高鐵站連結通車

嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站今 (8) 日上午通車啟用，經濟部次長陳正祺、嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長吳密察及台糖公司董事長陳昭義一同出席見證，飛速與緩進雙鐵路的連結。

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▲蒜頭糖廠五分車首班於通車典禮後出發開往蒜頭糖廠，邀請在地參與月台藝術創作的學生搭乘（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，這條路線在經濟部、交通部、台糖公司及嘉義縣政府等單位通力合作下，成就歷史性的一刻，未來將透過五分車的行駛銜接至故宮南院，方便遊客欣賞國寶等展覽，另外也串連了蒜頭糖廠，相信對嘉義縣的觀光效益將有很大的幫助。

翁章梁指出，縣府近年來積極推動蒜頭糖廠五分車延駛計畫，分第 1 期及第 1.5 期計畫執行。本期為第 1 期計畫， 109 年 3 月獲行政院支持准予台糖公司以專案投資方式編列「蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站」經費 8,000 萬元，長度約 1.36 公里，推動台灣首例糖鐵連接高鐵前瞻軌道建設，通車後可讓乘客體會五分車沿線悠閒田園風光。未來全線通車後，將能條狀串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院及微型文創園區，並整合縣治特區面狀等亮點區域，可望匯集旅遊及就業人潮，慢遊故宮典藏文物意象饗宴，期能促進周邊產業發展，形塑嘉義觀光新軸線。

台糖公司表示，此條路線營運全年無休，每日上午 10 點、下午 2 點自蒜頭糖廠發車；五分車高鐵站發車時間是上午 11 點及下午 3 點。雙十國慶日當天另加開 2 班次列車，下午 4 時自蒜頭糖廠發車，下午 5 時由五分車高鐵站開往蒜頭站。單程票價 200 元、來回套票 350 元， 6 至 12 歲、 65 歲以上長者及身心障礙者來回套票 175 元， 6 歲以下兒童免費搭乘。