國內速度最慢糖鐵與最快高鐵在嘉義高鐵站連結通車

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翁章梁指出，縣府近年來積極推動蒜頭糖廠五分車延駛計畫，分第1期及第1.5期計畫執行。本期為第1期計畫，109年3月獲行政院支持准予台糖公司以專案投資方式編列「蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站」經費8,000萬元，長度約1.36公里，推動台灣首例糖鐵連接高鐵前瞻軌道建設，通車後可讓乘客體會五分車沿線悠閒田園風光。未來全線通車後，將能條狀串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院及微型文創園區，並整合縣治特區面狀等亮點區域，可望匯集旅遊及就業人潮，慢遊故宮典藏文物意象饗宴，期能促進周邊產業發展，形塑嘉義觀光新軸線。
台糖公司表示，此條路線營運全年無休，每日上午10點、下午2點自蒜頭糖廠發車；五分車高鐵站發車時間是上午11點及下午3點。雙十國慶日當天另加開2班次列車，下午4時自蒜頭糖廠發車，下午5時由五分車高鐵站開往蒜頭站。單程票價200元、來回套票350元，6至12歲、65歲以上長者及身心障礙者來回套票175元，6歲以下兒童免費搭乘。
為慶祝蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵站通車，台糖自即日起至明年9月底推出票價6折優惠方案，乘客還可持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支，另外明年1月底前，民眾憑當日票根至故宮南院參觀，亦可享票價8折優待，台糖及故宮歡迎民眾一起來「嘉」體驗五分車的慢速悠活。