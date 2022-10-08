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國內速度最慢糖鐵與最快高鐵在嘉義高鐵站連結通車

▲蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站通車典禮，台糖董事長陳昭義(右二)、經濟部次長陳正祺(右三)、嘉義縣長翁章梁(右四)、故宮博物院院長吳密察(左三)共同出席見證（圖／嘉義縣政府提供）
▲蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站通車典禮，台糖董事長陳昭義(右二)、經濟部次長陳正祺(右三)、嘉義縣長翁章梁(右四)、故宮博物院院長吳密察(左三)共同出席見證（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導

2022-10-08 20:45:38

嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站今(8)日上午通車啟用，經濟部次長陳正祺、嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長吳密察及台糖公司董事長陳昭義一同出席見證，飛速與緩進雙鐵路的連結。

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▲蒜頭糖廠五分車首班於通車典禮後出發開往蒜頭糖廠，邀請在地參與月台藝術創作的學生搭乘（圖／嘉義縣政府提供）
▲蒜頭糖廠五分車首班於通車典禮後出發開往蒜頭糖廠，邀請在地參與月台藝術創作的學生搭乘（圖／嘉義縣政府提供）
翁章梁表示，這條路線在經濟部、交通部、台糖公司及嘉義縣政府等單位通力合作下，成就歷史性的一刻，未來將透過五分車的行駛銜接至故宮南院，方便遊客欣賞國寶等展覽，另外也串連了蒜頭糖廠，相信對嘉義縣的觀光效益將有很大的幫助。


翁章梁指出，縣府近年來積極推動蒜頭糖廠五分車延駛計畫，分第1期及第1.5期計畫執行。本期為第1期計畫，1093月獲行政院支持准予台糖公司以專案投資方式編列「蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站」經費8,000萬元，長度約1.36公里，推動台灣首例糖鐵連接高鐵前瞻軌道建設，通車後可讓乘客體會五分車沿線悠閒田園風光。未來全線通車後，將能條狀串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院及微型文創園區，並整合縣治特區面狀等亮點區域，可望匯集旅遊及就業人潮，慢遊故宮典藏文物意象饗宴，期能促進周邊產業發展，形塑嘉義觀光新軸線。


台糖公司表示，此條路線營運全年無休，每日上午10點、下午2點自蒜頭糖廠發車；五分車高鐵站發車時間是上午11點及下午3點。雙十國慶日當天另加開2班次列車，下午4時自蒜頭糖廠發車，下午5時由五分車高鐵站開往蒜頭站。單程票價200元、來回套票350元，612歲、65歲以上長者及身心障礙者來回套票175元，6歲以下兒童免費搭乘。


為慶祝蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵站通車，台糖自即日起至明年9月底推出票價6折優惠方案，乘客還可持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支，另外明年1月底前，民眾憑當日票根至故宮南院參觀，亦可享票價8折優待，台糖及故宮歡迎民眾一起來「嘉」體驗五分車的慢速悠活。


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