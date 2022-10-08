泫雅在台北淋雨陪歌迷哭 唱神曲Bubble Pop!萬人瘋了
出境隔離政策鬆綁前最後一個大型音樂節「太空港藝術嘉年華」今（8日）起，一連三天在大佳河濱公園登場，活動集結台灣、國際藝人，包含韓、美、荷蘭、以色列等歌手、DJ共襄盛舉，萬眾期待的泫雅跟未婚夫DAWN（金曉鐘）9點壓軸登場，2人總共帶來10首長達55分鐘的表演，嗨翻現場2萬人。
泫雅穿黑色交叉小可愛和短褲，大方秀蠻腰與白皙美腿，她晚間除了帶來自身代表作，還有和DAWN的合作曲，包含《I'm Not Cool》、《Red》、《Cause I'm God Girl》、《Lip & Hip》、《Bubble Pop!》、《MONEY》、《Dawndididawn》、《Stupid Cool》、《PING PONG》、《Deep Dive》等10首，55分鐘表演不間斷。
泫雅台上表示，相隔四年再見到台北的粉絲，感動到數度哽咽，她親民的接下台下歌迷送的禮物、給飛吻，並撂中文說：「我好想你們！真的！」泫雅還關心起站在雨中聽歌的粉絲，「天空飄雨你們不辛苦嗎？」有的粉絲感動到哭，惹得泫雅心疼，頻喊：「不要哭！」
泫雅在表演夯曲《Bubble Pop!》前，喊話要用愛戰勝雨天，「謝謝大家沒有忘記我，還跟我一起大合唱，非常謝謝你們！能站在這裡唱《Bubble Pop!》，謝謝」。