泫雅台北索吻「含著男友嘴唇」！DAWN告白：我最喜歡的人
出境隔離政策鬆綁前最後一個大型音樂節「太空港藝術嘉年華」今（8日）起，一連三天在大佳河濱公園登場，活動集結台灣、國際藝人，包含韓、美、荷蘭、以色列等歌手、DJ共襄盛舉，萬眾期待的泫雅跟未婚夫DAWN（金曉鐘）9點壓軸登場，2人總共帶來10首長達55分鐘的表演，中途泫雅還主動索吻，嗨翻現場2萬人。
泫雅穿黑色小可愛短褲，大方秀蠻腰與白皙美腿，她晚間跟DAWN輪流上場，最後再一起合體表演，2人各自帶來代表作與合作曲，包含《I'm Not Cool》、《Red》、《Cause I'm God Girl》、《Lip & Hip》、《Bubble Pop!》、《MONEY》、《Dawndididawn》、《Stupid Cool》、《PING PONG》、《Deep Dive》等10首，55分鐘表演不間斷。
DAWN壓軸現身，先是帶來《MONEY》，再用中文問候全場萬名歌迷，表示：「我很想你們！」他提到跟女友泫雅隔了四年再來台北，感動之餘也很想念各位，他表示最後一首歌《Stupid Cool》是獻給最喜歡的人，唱完後便邀請「最重要的泫雅」上台，2人表演合作曲《PING PONG》、《Deep Dive》，泫雅跟DAWN走到延伸舞台後，女生主動索吻，他們接吻「含嘴唇」的畫面，掀起轟動。