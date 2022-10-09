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足球／從企乙轉隊後首度進球 林偉傑助台鋼終止6連不勝

▲林偉傑從展逸天行者轉隊至台鋼，貢獻轉隊第一次進球。官方提供
▲林偉傑從展逸天行者轉隊至台鋼，貢獻轉隊第一次進球。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-09 07:19:00

2022年台灣企業甲級足球聯賽在銘傳大學足球場進行第二循環第七輪的補賽，衛冕軍南市台鋼面對銘傳大學嚴防，數度無功而返，所幸靠著韓將沈云燮自由球找到突破口，攻勢也一觸即發，最終4：1擊敗地主，終止6連不勝，教頭羅智聰賽後也直呼很久沒贏球了！

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台鋼在征戰AFC Cup後，狀況就不算穩定，羅智聰也多次提及隊形整合不到位的情形，此戰之前，已6場沒能贏球，前一次勝利，要追溯到第一循環的5月29日，當時對手也是銘傳。

上半場台鋼掌握大半球權，但銘傳門前積極防守，門將孟凡宇在隊友協防下，多次解危，還一度撞到頭部，台鋼箭頭馬可、安以恩多次搶攻未能破門，不過第45分鐘，由沈云燮打開契機。

沈云燮多次切傳、角球都頗到位，但都沒換來進球，這次開自由球，球精準越過人牆，往球門死角竄去，孟凡宇反應的機會都沒有，台鋼1：0領先，也帶起台鋼進攻氣勢。

下半場第62分鐘，從台乙展逸天行者轉來的林偉傑替補建功，把比分拉開到2：0，一度因爭球和銘傳球員肢體衝突的馬可，也在冷靜下來後，於第90分鐘成功射門。

馬可為本季第13顆進球，仍居射手榜首位；且在2分鐘後陳瑞杰踢進台鋼第4球，銘傳只靠熊谷大和在65分鐘追回1球，台鋼拿到久違的3分積分。

台鋼贏球後，積分為20分，排行榜名列第四，和榜首的台中FUTURO差距縮小到4分，和分居二、三名的航源FC、台灣電力，也僅有2分差距，為第三循環開打前，注入一劑強心針。

「踢和的話，對我們很傷，所以這場蠻重要的。」陳瑞杰表示，真的很久沒贏球，自己也常常得到射門機會，但沒把握住，這是個人本季第三顆進球，不過對球隊有貢獻比較重要。

林偉傑在台乙就有進球紀錄，他笑說：「當然是更希望企甲也可以得分，雖然我不是先發，但我在球隊練習還有預備的時候，都有模擬球隊比賽的戰術跟套路，也要感謝隊友有能力提供這個助攻，我才能站在對的位置踢進。」

羅智聰賽後表示，隊形的整合還是不算到位，後衛的戰力仍需調整，此戰很多踢後衛的球員，都非司職後衛，原本的幾名後衛因故無法出賽，還需要整合，他也給予林偉傑高度肯定，「他很認真，我就讓他上，他也把握住機會！」

對於久未出賽，又拿到睽違許久的勝利，羅智聰提到：「大家比較不敢很大膽去做攻擊，顧慮很多，剛開始因為狀況很久都不好，所以打得戰戰兢兢，不敢放手去，攻又怕，守又放不開，但到後面就好一點。」

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