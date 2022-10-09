足球／從企乙轉隊後首度進球 林偉傑助台鋼終止6連不勝

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上半場台鋼掌握大半球權，但銘傳門前積極防守，門將孟凡宇在隊友協防下，多次解危，還一度撞到頭部，台鋼箭頭馬可、安以恩多次搶攻未能破門，不過第45分鐘，由沈云燮打開契機。
沈云燮多次切傳、角球都頗到位，但都沒換來進球，這次開自由球，球精準越過人牆，往球門死角竄去，孟凡宇反應的機會都沒有，台鋼1：0領先，也帶起台鋼進攻氣勢。
下半場第62分鐘，從台乙展逸天行者轉來的林偉傑替補建功，把比分拉開到2：0，一度因爭球和銘傳球員肢體衝突的馬可，也在冷靜下來後，於第90分鐘成功射門。
馬可為本季第13顆進球，仍居射手榜首位；且在2分鐘後陳瑞杰踢進台鋼第4球，銘傳只靠熊谷大和在65分鐘追回1球，台鋼拿到久違的3分積分。
台鋼贏球後，積分為20分，排行榜名列第四，和榜首的台中FUTURO差距縮小到4分，和分居二、三名的航源FC、台灣電力，也僅有2分差距，為第三循環開打前，注入一劑強心針。
「踢和的話，對我們很傷，所以這場蠻重要的。」陳瑞杰表示，真的很久沒贏球，自己也常常得到射門機會，但沒把握住，這是個人本季第三顆進球，不過對球隊有貢獻比較重要。
林偉傑在台乙就有進球紀錄，他笑說：「當然是更希望企甲也可以得分，雖然我不是先發，但我在球隊練習還有預備的時候，都有模擬球隊比賽的戰術跟套路，也要感謝隊友有能力提供這個助攻，我才能站在對的位置踢進。」
羅智聰賽後表示，隊形的整合還是不算到位，後衛的戰力仍需調整，此戰很多踢後衛的球員，都非司職後衛，原本的幾名後衛因故無法出賽，還需要整合，他也給予林偉傑高度肯定，「他很認真，我就讓他上，他也把握住機會！」
對於久未出賽，又拿到睽違許久的勝利，羅智聰提到：「大家比較不敢很大膽去做攻擊，顧慮很多，剛開始因為狀況很久都不好，所以打得戰戰兢兢，不敢放手去，攻又怕，守又放不開，但到後面就好一點。」