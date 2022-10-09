長腿妹全中錦完成二連霸　仁和國中包辦國男女雙料冠軍

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在個人部份，國男55公斤級有今天最多的61人參賽，頭前國中180公分的呂理中一路都以2比0打進金牌戰才終於遭遇到勁敵、身高僅167公分的桃市平鎮國中彭晨閔的抵抗，雙方戰到第三局最後10秒還以6比6平手，最終經判定才拿下第6勝驚險奪下金牌完成二連霸，教練鄭嘉慶說：「總體而言，理中這次的表現還是很夠水準，但唯獨決賽，可能過於緊張，但他是一位智慧型選手，我很好看他未來的表現。」
呂理中才剛在9月中拿下全國青少年跆拳道錦標賽51公斤級金牌，但教練為了讓他增強對抗的強度，特別讓他跨級挑戰55公斤級賽事，但不料呂理中在比賽前一周才剛從感冒中復原，但他依舊打下6連勝摘金，呂理中說：「我喜歡多打幾場比賽，這樣可以同時磨鍊我的比賽的經驗、技術和體能。」
在國女59公斤級擁有176公分大長腿的桃園市平鎮國中「美少女」陳柔嘉，今年在全中錦4強復仇打敗幸福國中潘晏妃，後者在今年世青選拔賽才剛打敗過她，但這回陳柔嘉不僅成功復仇，接著金牌戰再以直落二打敗虎尾國中廖敏君完成全中錦二連霸。
但讓陳柔嘉困擾的反倒不是比賽的成績，而是在學業和比賽之間如何做選擇？因為陳柔嘉還是位品學兼優的模範學生，最好曾經在全校排第4，柔嘉說：「我除了比賽外，最大的興趣就是看書，由於今年花蓮全中運我只拿到銅牌，接下來就看我明年全中運的表現再來評估，看是要再訓練下去或是去唸書。」
陳柔嘉遺傳到父母的好身材，她對自己在今年全中錦的表現也覺得滿意，他說：「因為這次沒有降體重，感覺比較有精神，同時又有復仇到，很開心，但教練說這樣贏會讓他血壓升太高，最好能一直贏下去最好。」對於陳柔嘉的未來，教練楊建治也說：「一切靜待明年全中運之後再說！」