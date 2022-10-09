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長腿妹全中錦完成二連霸　仁和國中包辦國男女雙料冠軍

▲陳柔嘉(左)完成復仇獲二連霸。大會提供
▲陳柔嘉(左)完成復仇獲二連霸。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-09 03:16:40

全國中等學校跆拳道錦標賽持續於新竹縣立體育館進行對打第二天賽程，進行完其餘的國中男女賽程，大長腿選手仍較佔優勢，180公分的頭前國中呂理中、176公分的平鎮國中陳柔嘉分別在國男55公斤、國女59公斤級完成二連霸，團體成績則由桃園市仁和國中以4金3銀2銅包辦國男、女團體雙料團體冠軍。

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今接續進行的國男、女組共13個量級賽事，明天起將開始行進行高中組賽程。今年國女組競爭特別激烈，10個量級中僅桃園市仁和國中拿下唯一的2金，仁和國中也是唯一能在國男、女各奪雙金的學校，教練游旺鈺說：「我們去年是國男第一、國女第三，今年要特別感謝校長張美珍以及鉦武道館教練團的協助，與仁和的隊訓一樣『一群人、一件事、一起做、一定贏』，這次大家都很團結，隊友間互相鼓勵協助，教練協同分析隊手動作，在大家的團結協助下才能有這樣的好成績。」

在個人部份，國男55公斤級有今天最多的61人參賽，頭前國中180公分的呂理中一路都以2比0打進金牌戰才終於遭遇到勁敵、身高僅167公分的桃市平鎮國中彭晨閔的抵抗，雙方戰到第三局最後10秒還以6比6平手，最終經判定才拿下第6勝驚險奪下金牌完成二連霸，教練鄭嘉慶說：「總體而言，理中這次的表現還是很夠水準，但唯獨決賽，可能過於緊張，但他是一位智慧型選手，我很好看他未來的表現。」

呂理中才剛在9月中拿下全國青少年跆拳道錦標賽51公斤級金牌，但教練為了讓他增強對抗的強度，特別讓他跨級挑戰55公斤級賽事，但不料呂理中在比賽前一周才剛從感冒中復原，但他依舊打下6連勝摘金，呂理中說：「我喜歡多打幾場比賽，這樣可以同時磨鍊我的比賽的經驗、技術和體能。」

在國女59公斤級擁有176公分大長腿的桃園市平鎮國中「美少女」陳柔嘉，今年在全中錦4強復仇打敗幸福國中潘晏妃，後者在今年世青選拔賽才剛打敗過她，但這回陳柔嘉不僅成功復仇，接著金牌戰再以直落二打敗虎尾國中廖敏君完成全中錦二連霸。

但讓陳柔嘉困擾的反倒不是比賽的成績，而是在學業和比賽之間如何做選擇？因為陳柔嘉還是位品學兼優的模範學生，最好曾經在全校排第4，柔嘉說：「我除了比賽外，最大的興趣就是看書，由於今年花蓮全中運我只拿到銅牌，接下來就看我明年全中運的表現再來評估，看是要再訓練下去或是去唸書。」

陳柔嘉遺傳到父母的好身材，她對自己在今年全中錦的表現也覺得滿意，他說：「因為這次沒有降體重，感覺比較有精神，同時又有復仇到，很開心，但教練說這樣贏會讓他血壓升太高，最好能一直贏下去最好。」對於陳柔嘉的未來，教練楊建治也說：「一切靜待明年全中運之後再說！」

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