挖苦盧秀燕只會包裝　蔡其昌：從此別嘲笑韓國瑜、林姿妙

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蔡其昌一改在競選造勢場的慷慨激昂，一上台就說自己做了個社宅夢，諷刺對手台中市長盧秀燕的社宅政見跳票，還說自己絕不會說「市長換人空氣換新」這種話，台下有人大笑回應，他笑著接對方的話說：「對啦！這是幹話」。
韓國瑜宣佈將於10月10日復出，蔡其昌卻要大家「從此不要嘲笑韓國瑜」，他說韓國瑜在高雄市長任內，花312天將高捷黃線的可行性評估送進中央，後續有陳其邁的緊緊緊，高捷黃線即將動工，同期的台中捷運藍線卻花了800多天，動工遙遙無期；也別看不起宜蘭縣長林姿妙，她的施政滿意度全國排名15，比盧秀燕的17名還高。
蔡其昌說，外地朋友嘲笑台中是慶記之都、虐童之都，還說他當職棒會長，台中的球棒最厲害，自己無從辯駁。台中需要一個有行動力的市長，而不是只會包裝的人，否則這城市永遠沒有希望、永遠不會進步。
民進黨副祕書長林飛帆宣傳18歲公民權，強調這是台灣第一次透過公民投票的方式複決修憲案，從早年由一小群人決定修憲，到如今每人手上有一張選票決定自己的憲法，是過去許多年輕人衝鋒陷陣的成果。他強調民主得來不易，不分世代都要把握歷史使命，堅持民主台灣。
青年後援會長陳柏惟和立委張廖萬堅、議員張耀中、何文海、林祈烽、陳淑華合作「3Q新台中TalkShow」。張廖萬堅說，他當記者時因台北房價太高回台中發展，1989年無殼蝸牛夜宿忠孝東路行動，當年房價是18萬元，如今台中西屯的新屋已站上4字頭，年輕世代根本買不起。
市議員陳淑華批評盧秀燕是賣地女王、空氣票女王，這4年拚命消費空氣議題，台中的空氣卻沒變好。盧秀燕上任以來賣出512億土地，導致台中房價所得比越來越高，從林佳龍時代的9.4升到11.26，台中人要不吃不喝11年，才買得起中價位的房子。
張耀中說，社會住宅是城市友善年輕人的重要指標，依學者建議，台中應該興建5萬4千戶，但太原的社宅用地，被盧秀燕以30幾億賣給建商。林祈烽批評台中低薪，市府有3千員工月薪2萬5千元，每人20個月薪水才能買一坪房子，若「媽媽市長」真的苦民所苦，而非只是形象包裝的口號，不該讓年輕人覺得沒有未來。