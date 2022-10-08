慶祝Porsche 911 Carrera RS 2.7問世50週年，TAG Heuer發佈兩款全新聯名限量腕錶

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本次為盛大發表TAG Heuer x Porsche Carrera RS2.7 限量版腕錶，並慶祝RS 2.7的50週年紀念，即日起到10月11日，特別於台北保時捷中心限時展出全球限量1580輛的911 Carrera RS 2.7車款，及同名限量腕錶。
Porsche 911 Carrera RS 2.7於1972年10月5日在巴黎車展上亮相，是第一代911系列後期所推出，當時該款車是德國生產速度最快的汽車，亦是911系列性能最強大的道路版跑車。當時Porsche 911 Carrera RS 2.7生產了27種鮮豔的顏色，其中紅色與藍色被選作TAG Heuer泰格豪雅的全新聯名限量腕錶，讓人聯想到70年代最具代表性的顏色。錶款、錶帶設計呼應RS2.7 外觀，例如藍色五幅式輪圈，車身藍色『Carrera』字樣。
TAG Heuer泰格豪雅Carrera腕錶以直徑42毫米三眼計時盤佈局，在3點鐘及9點鐘位置設有分鐘及小時計時，以及6點鐘位置設有小秒針指示器與日期視窗。如同Porsche 911 Carrera車款的強大引擎馬力，TAG Heuer 泰格豪雅計時腕錶配備最先進的自製機芯Heuer 02，擁有80小時動力儲存，透過錶底蓋能清楚看見，如同保時捷方向盤外型的自動盤，上面印有TAG Heuer x Porsche 標誌。
藍色版本限量發售500只，鐫刻『XXX/500』字樣。精緻拋光精鋼錶殼﹑鍍銠刻度﹑時針讓人聯想到汽車鍍鉻把手、後視鏡和窗框。錶面由光滑的白色蛋白石Super-LumiNova®螢光塗料製成，而兩個小錶盤則採用了醒目的藍色Azurage環形雕紋裝飾。Porsche保時捷的設計精神，在TAG Heuer泰格豪雅作品中得到完美結合；藍色漆面的計時碼錶和中央指針，藍色塗料按鈕和錶冠上的盾牌標誌，以及Heuer 02機芯自動盤上的藍色標記。錶款透過藍色細節點綴，右側的小錶盤呈現出Porsche保時捷輪圈的美感，『Carrera』的字樣呈現於錶殼側面﹑錶面﹑錶帶上，展現出大膽設計。其中，這款限量腕錶還配備和Porsche 911 Carrera RS 2.7 車款同樣印有藍色Carrera標誌的運動型織物錶帶，以及符合人體工學H型精鋼錶鍊，適合任何場合佩戴。