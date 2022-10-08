南桃總部逾2.5萬人力挺　張善政籲擊敗民進黨邪惡力量

我是廣告 請繼續往下閱讀
在議長邱奕勝致詞懇託之後，張善政隨即以「最幸福的桃園，最善良的台灣」為主軸致詞。八分鐘的演講，聚焦在六大主題，包含「幸福桃園，善良台灣 為市民看到小問題」、「全面檢視公安 終結豆腐渣工程」、「解決交通問題 幸福里程+1280 月票」、「桃園債台高築 讓經理人工程師來解決」、「無懼抹黑、民進黨網軍、鄭文燦施壓」、「讓公義戰勝私利 讓善良戰勝邪惡」。
張善政強調，「最近我指出桃園市政出現的問題，我的對手鄭運鵬卻說，我只看「小問題」。請問鄭運鵬：運動場館天花板坍塌，是小問題嗎？公共建設上百件缺失一直沒有改善，是小問題嗎？觀光成績旅遊人次六都吊車尾，是小問題嗎？尤其是，118 位小朋友被打錯疫苗，這是小問題嗎？」張表示，自己是工程師出身，從不打馬虎眼，「實事求是，解決問題」是他的信念，不管大問題、小問題，只要是市民的問題，都是我當市長要解決的問題。
張善政也舉桃園運動中心游泳池五百多天修不好，八德運動中心羽毛球場天花板坍塌，蘆竹國民運動中心超過百項缺失等施工品質為例，表示當選市長之後，會立即全面檢視桃園公共工程安全，「結束綠色執政，終結豆腐渣工程」是他的承諾。
張善政更暢談未來執政的首要就是交通政策，他說，民調顯示，桃園人最不滿意的第一名就是交通問題，他提出「幸福里程+1280月票」要來解決桃園塞車問題。針對桃園負債1400多億，張善政以「債台高築」四個字形容，強調未來為以企業家精神，努力招商引資來經營桃園，改善桃園的財政，因為唯有健康的財政，桃園的發展才能長長久久走下去。
面對進來對手的抹黑造謠，張善政語重心長的說：「我張善政可以受委屈，但台灣人的善良不能受委屈」。他知道，有句話叫「進了廚房，就不要怕熱」，但讓他難過的是，民進黨為了保護自己黨的私利，不惜傷及無辜，網軍、側翼、綠營媒體，鋪天蓋地，全面的污衊與抹黑，民進黨就是不折不扣最大的是非製造機，希望桃園鄉親在年底關鍵時刻一同讓民進黨下架。
最後張善政呼籲，希望用民意打敗民進黨的黨意，用公義來打敗民進黨的私利，用善良打敗民進黨邪惡的網軍，今年年底有信心，也一定會贏得選戰，請桃園鄉親用選票找回臺灣的善良跟公義，也請桃園鄉親11月26號放心將桃園交給他，讓他帶大家一起打拼，一起打造幸福的桃園，捍衛台灣的善良。