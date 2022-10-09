2022桃園大數據應用展　打造台灣數位治理標竿

2022桃園大數據應用展8日舉辦記者會行銷，桃園市政府資訊科技局長余宛如希望透過現場的數據互動體驗，促進公民參與市政決策。資科局也將攜手台灣微軟共同打造全台第一個市政混合雲。並帶領民眾由數據治理看到桃園的未來。透過數據帶動桃園城市治理的效率，打造桃園成為台灣數位治理標竿，實現數位市民生態圈的願景目標。
為了讓市民朋友看見數據應用的未來，以及桃市府市政治理的成果，7日至20日為期14天，以「桃園前世今生」及「桃園未來」為兩大主軸展出，規劃「城市數據」、「桃園數據力」、「數據互動」、「企業數據力」等4大展區，透過市政治理的城市亮點數據，展現桃園城市的進步力；同時透過現場的數據互動體驗，促進公民參與市政決策。15、16日將在和逸飯店桃園館3樓舉辦4場「未來數據」座談會，邀請在數據治理有經驗的產官學界代表，帶領民眾由數據治理看到桃園的未來。
「亞洲・矽谷」計畫行政長李博榮指出，國發會大力支持桃園大數據政策，「亞洲・矽谷」計畫有兩個主要目標，推動物聯網產業發展，以及推動新創業者跟科技結合，而桃園是ICT重鎮，能實現亞矽計畫在桃園落地。目前在青埔建置的IDC、IOC，由國發會挹注許多經費，而桃園市政府投入心力收集、清理資料，讓資料格式一致化，達成數位轉型，進一步運用，找到商業模式。
今天的開幕儀式除了桃市府資科局長余宛如外，「亞洲・矽谷」計畫行政長李博榮、桃園捷運股份有限公司副總經理吳昭賢、台灣橫浜八景島Xpark董事長荒川潤、台灣微軟公共事業群總經理陳守正、中華電信桃園營運處副處長賴麗貞、宇康醫電(股)公司經理顏浚洋、置地廣場協理石敏宏等人，也出席這項活動。
這次策展也特別邀請與市府合作，而且有數據分析及互動相關成果的企業共同策展，有微軟-AI幫你看面相、宇康醫電-智慧體適能檢測、航空城-智慧運籌示範平台之交通及能源實證運用等，歡迎市民相揪來體驗智慧數據的神奇魅力。另外，展覽期間至4大展區現場體驗互動，就能參與「市民卡紅利桃子」集章換好禮活動，有藍牙防丟器、多功能工具筆、旅行收納硬殼收納包等每日限量好禮，及紅利桃子點數50點，等你來拿喔！