豪雨炸北部、東半部！3縣市發豪大雨特報 清晨低溫22度
今（9）日是國慶連續假期第二天，中央氣象局表示，東北季風仍受影響且水氣仍多，桃園以北及東半部降雨機率高，不定時有降雨出現，並針對3縣市發布豪雨特報，花蓮縣、台東縣仍有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾連日降雨，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
氣象局指出，今日大台北山區、基隆北海岸及宜蘭降雨會較持續一點，停雨空檔較少，雨區範圍也比較廣，雨勢上，宜蘭地區、新北山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。
在溫度方面，清晨各地低溫普遍來到22到25度，桃園以北、宜花因為雲量較多，高溫約25至29度，整天感受有涼意，其他地方高溫仍有31至34度，屬於早晚涼的溫度。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日白天東北季風稍減弱，東半部及大台北有局部雨；今晚至國慶(10日)晨另一股東北季風增強，桃園以北、東半部仍有局部雨；新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率。
吳德榮說，國慶日白天乾冷空氣南下，各地將天氣好轉，北台氣溫漸降、愈晚愈涼；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。另外，各國模式模擬顯示，本週「西北太平洋」又有熱帶擾動發展，週末有形成「秋颱」與東北季風「共伴效應」的機率，但其未來動向還需持續密切觀察。（編輯：林莞茜）