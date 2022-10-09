新北男小吃店獨飲「不滿隔壁太嗨」竟駕駛砂石車倒車撞店
一名31歲吳姓男子，今（9日）凌晨0時許，在新北市新莊區後港一路一家卡拉OK內獨自飲酒後，對隔壁桌太過歡樂的狀態心生不滿，在向對方撒鈔票挑釁後被店家勸阻，他氣憤離去，沒想到事後卻開著砂石車回到店內，來回倒車衝撞店門，造成小吃店遭受財損，警方獲報後到場，幸未發現人員受傷，並立刻逮捕犯案吳男，其酒測值高達1.20mg/L，全案依公共危險及毀損罪移送偵辦，同時查扣犯案用車輛。
今日凌晨0時35分許，吳男在新北市新莊區一家卡拉OK內獨自飲酒，期間疑似不滿隔壁桌10多人太過歡樂襯托了他的孤單，在結帳時和櫃檯換了多張100元，再路過該群人後狂撒鈔票挑釁，雙方因此爆發口角，店家雖上前勸阻仍難擋吳男火氣，他還嗆聲會回來砸店；待吳男離開後，店家也早早收攤，沒想到吳男真的返回後，開著砂石車返回，試圖衝撞小吃店門口，他先是打橫在馬路上，下一秒直直往後撞了4次，不過卻因酒醉而對不準，待吳男發現自己撞到隔壁店，又氣憤地下車踹門，接著再回頭倒車撞小吃店，因而造成店家大門、廣告看版及門口5部機車毀損。
警方獲報到場，直接將吳男上銬後進行酒測，發現其酒測值高達1.20mg/L已超標，且現場多樣物品遭毀損、電塔也倒塌，全案訊後依公共危險罪及毀損罪送辦。（編輯：林莞茜）
警方獲報到場，馬上逮捕吳男，發現其酒測值高達1.20mg/L，全案依公共危險及毀損罪移送偵辦，查扣犯案用車輛。