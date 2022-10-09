美股領頭反彈、台股週線收紅　下週全球股市聚焦美CPI

隨著美股回神，加上近期跌勢已到了相對滿足點，本週台股也同步大漲回應，雖然週五（7日）指數下跌189.77點，跌幅1.37%，加權指數收在13702.28點，不過全週台股上漲277.7點，週線漲幅2.07%，也終止了週線連6黑的窘境，不過，單週日均成交量仍不足2千億元，平均1860.66億元。
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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，台股本週展開反彈走勢，除了有美股領頭，限空令也發揮穩定投資信心的作用，帶動指數順利站穩10日均線之上，破底危機解除，只是台股整體成交量能仍無法有效放大，指數反彈力道仍須觀察。
不過，隨著晶圓龍頭大廠營收表現亮眼，9月營收2082.48億元，年增幅高達36.4%，改寫單月次高，綜觀第3季營收6131.42億元，季增14.8%、年增47.85%，不僅再創創新高，也優於市場預期，孫傳恕認為，有利於雙十連假之後台股的走勢，且根據歷年統計，雙十節之後台股上漲機率高，隨著時間拉長持續走高機率大。
針對下周台股走勢，孫傳恕表示，美國將於13日公布CPI與就業、零售銷售等數據，由於CPI走勢牽動聯準會對於資金緊縮的態度與速度，包括台股在內的全球金融市場，將聚焦CPI數據走勢是否反映通膨確實朝緩和方向前進。
另外，台灣選舉將於11月下旬登場，隨著時間日趨靠近選舉，在政策與籌碼做多之下，預期選前能維持指數守穩萬三之上，若投資氣氛轉佳，更有利於指數彈升力道。
在選股上，孫傳恕建議，目前需挑選具有成長性的產業布局，科技股方面，伺服器、HPC、新能源車等仍是主軸，特別是HPC有Server、資料中心需求上升、電動車等需求面帶動，產業成長前景明確，而半導體產業須在第四季擇優逢低布局。至於傳產股方面，可留意受惠於疫後邊境開放，帶動消費回溫的零售、餐飲等族群。