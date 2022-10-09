國慶連假第2天　上午國道7地雷路段恐壅塞

昨日除了國5南向石碇至頭城路段於中午過後即逐漸紓解外，其餘路段於18時後大致恢復順暢。至於今日0至5時交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.4倍；預估今日交通量為110百萬車公里。
高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林等路段。
高公局建議，為節省寶貴時間，西部國道南向用路人在12時後出發，南部地區北向用路人在9時、中部地區北向用路人在12時前、國5南向用路人在17時後，以及國5北向用路人在9時前出發，並呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程。
高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為8.2百萬車公里，高公局表示，今日國道交通疏導措施主要為0至12時封閉國1埔鹽系統南向入口；5至12時封閉國5石碇及坪林南向入口；12至21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口；14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
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