北韓連射飛彈引美制裁！台人陳詩煥涉運石油遭列黑名單
北韓過去這12天以來6度試射飛彈，今（9）凌晨又朝海上發射了兩枚彈道飛彈，其中曾有數次飛彈飛越日本領空，引發日本強烈不滿，美國對此也宣布實施新一波制裁，目標將針對援助平壤武器計畫、軍事行動的燃料採購關係者，其中被制裁者包含1名台灣人陳詩煥。
根據《法新社》報導，美國財政部公布制裁名單，包括新加坡人郭記勝（Kwek Kee Seng）、台灣人陳詩煥（Chen Shih Huan），以及在馬紹爾群島註冊的新東方海運公司（New Eastern Shipping Co Ltd.），理由為他們擁有或經營管理的油輪涉嫌多次向北韓運送精煉石油。
此外，另兩家在新加坡註冊的公司「Anfasar Trading (S) Pte. Ltd.」和「Swanseas Port Services Pte. Ltd.」也被列入制裁名單，報導指出上述制裁措施將限制郭記勝、陳詩煥以及名單中的公司在美國或與美國經濟實體進行金融活動。
美國財政部聲明指出，美國將持續實施多邊制裁，追查世界各地協助北韓逃避制裁的行為，包括那些受指派參與這些活動的人士，另外美國也指控中國、俄羅斯阻擋聯合國安理會試圖強化對北韓的制裁，好讓北韓領導人金正恩得以發展核武和彈道飛彈計畫。