陳時中讚馬斯克急改口 蔣萬安：不是要當抗中保台領頭羊
談到台海問題，全球首富、特斯拉執行長馬斯克接受《金融時報》訪問表示，他建議將台灣變中國大陸的一個特別行政區，以此防止衝突。對此，民進黨台北市長參選人陳時中受訪先讚馬斯克是成功企業家，但兩岸錯縱複雜關係，需進一步討論，於後陳時中受訪卻突改溫和態度，強硬轟馬斯克「矮化台灣」，要表達嚴正抗議。對於陳時中突轉變態度，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（9）日受訪直言很納悶，「他（陳時中）不是一直喊要當抗中保台領頭羊？」
針對馬斯克喊話將台灣變中國特別行政區，陳時中受訪先是指出，馬斯克是一個成功企業家，有他一定的想法，但兩岸錯縱複雜關係，還需進一步討論。言論一出，對比綠營強烈反彈聲浪，陳時中態度則引發外界質疑太溫和。話鋒一轉，陳時中於後受訪則改口痛批，馬斯克發言是矮化台灣，也對台灣安全造成影響，「我想他這樣講是非常不智」，他強調要表達嚴正抗議，香港的事情殷鑑不遠，需積極保衛台灣。
對於陳時中談馬斯克爭議改口，蔣萬安今受訪表示，中華民國是主權獨立國家，絕對反對一國兩制，「我們都愛中華民國、台灣」，昨天第一時間聽到這說法，他也馬上表達反對。蔣萬安諷刺，聽到陳時中說還要再討論，「我非常納悶，他不是一直喊要當抗中保台領頭羊？」
此外，資深媒體人周玉蔻沉寂9天後復出，在臉書發文繼續緊咬蔣萬安身世，台北市長柯文哲受訪則酸周玉蔻回歸，恐怕會讓民進黨選票掉5%。蔣萬安則說，周玉蔻要幫民進黨、陳時中助選是其自由，也是民進黨與陳時中選擇，市民都看在眼裡，沒有意見也不會隨之起舞，會花更多時間勤走基層，了解市民的心聲、需求。