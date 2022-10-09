十大傑出青年現身青春雙展區 張以理導覽分享打卡亮點
台灣設計展自展出以來吸引大批人潮參觀，第60屆十大傑出青年當選人也出現在最貼近年輕人視角青年局位於設計中島的青春雙展區，全方位知名藝人炎亞綸也現身其中，局長張以理不僅擔任導覽更與十大傑出青年一起分享展區中的打卡亮點。總策展副市長史哲表示，一座城市甚至一個國家社會的遠景，可透過青年當前的狀況來預見。
十大傑出青年由國際青年商會中華民國總會黃信豪總會長帶領，前往高市青年局位於設計中島的青春雙展區棧5庫「不朽青春」、棧6庫「青春限動」參訪，高市青年局長張以理親自擔任導覽，引領十大青年分享亮點「限動索引」、「青春伸展台」、「設計共和｣及「限動挑戰」進行體驗。
史哲表示，多年來，高雄推動一連串關於青年文創人才發展政策，包含致力於發掘潛力新銳的「青春設計節」、「青春影展」，以及「高雄拍」計畫、「駁二文創人才駐市計畫」、｢大駁二文青創星埕｣、｢以住代護-青創HOUSE｣、「高雄時尚大賞」等各項文化、青創政策，期待成為年輕人值得信賴的推力與助力，期許台灣創意人才擁有豐沛的能量站上世界舞台發光發熱，同時也創造出屬於城市的不朽青春。
張以理指出，展區中特別建置的「青春伸展台」，則是展現青年局對於不同領域的設計、創業支持，透過策展手法，為每一位參與者鋪設一條通往夢想的青春T台，展區中還有來自多位設計師，為這個展覽呈現豐富多元的設計創作，並提出各自對於青春、城市、世代與未來的嚮往與願景。