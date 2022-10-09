為愛墮胎3次！小三遭甩發狠嗆聲正宮：嬰靈陪你小孩長大
新北市一名人夫慣性外遇，和一名小三發展長達4年的婚外情，期間小三為其墮胎3次，但萬萬沒想到，人夫竟又再另結新歡，轉身就將小三拋棄，小三憤而向正宮開嗆，甚至出言恐嚇正宮，正宮身心不堪打擊，憤而對丈夫及小三提告求償150萬，案經法官審理、勘驗證據後，判2人侵害配偶權，須連帶賠償40萬。全案可上訴。
據了解，人夫與正宮在2010年結婚，2人育有1名未成年子女，但人夫卻數度偷吃，與小三在2017年到2021年間，發展出不倫婚外情，兩人時常趁著下班後約會，小三也因此懷上孩子，甚至為人夫墮過3次胎；2021年6月間，人夫又另結新歡小四，小三心有不甘被拋棄，憤而傳LINE給正宮，不止揭發兩人的婚外情，還恐嚇正宮「墮胎嬰靈將陪伴你未成年的小孩長大成人」，更出言辱「他說妳像死魚」。
事後，正宮身心受到極大折磨，遂向法院提告、並求償150萬撫慰金。法官勘驗證據，認為人夫和小三的婚外情長達4年，期間還發生數次性行為，逾越普通朋友的一般社交，也破壞配偶對於婚姻的共同生活幸福美滿，且墮胎事實也有診斷證明作證，近日新北地方法院審結，判2人須連帶給付正宮40萬元。全案可上訴。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110