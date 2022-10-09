孕貓帶幼喵現身庭院！隔日不辭而別 網：把小孩託付給你
日本網友表示，近期有一隻流浪貓媽媽會帶著一隻小貓到他家覓食，但某一天母貓突然消失，只剩下這隻年齡約1個月的小貓獨自現身，推測是貓媽媽將幼貓託付給這戶善良人家，自己離開去找安全場所生產。原PO看小貓孤身的模樣相當不忍，但小貓對人類非常警惕，總是躲在車底不肯靠近。
影片上傳於8月，原PO說明家中庭院出現一對貓母子，母貓似乎懷有身孕，而小貓年紀約1個月，不確定是否為親生關係，但母貓處處照顧，小貓也相當依賴對方。可過幾天奇怪的事情發生了，原本小貓只願意待在母貓身邊，可如今竟自己走到窗前嚎叫、哭泣，原PO環顧四周都不見貓媽媽的蹤影。
隔天小貓仍是獨自現身庭院，原PO推斷母貓可能為了生孩子拋棄牠，也或許是認為這個家庭可以接納小貓而離開。原PO決定接手照顧，不僅每天餵食，還為了降低戒心，一有時間就拿著逗貓棒與車底下的喵互動，經過一週的努力，雙方慢慢建立起信任關係，小雪終於自己走出車底，並讓原PO撫摸牠的小肚肚了！
原PO最後收養了小貓，決定要讓牠在安全舒適的環境下長大。網友回覆「你真的很善良」、「貓會來到願意照顧牠們的人身邊，這是真的」、「牠將寶寶託付給你們了」、「這個家庭的每個人（包括貓）都很善良」。 （編輯：李惠婷）