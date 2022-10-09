馬斯克「星鏈」能防當局斷網！北京要他保證不在中國推出
全球首富、美國電動汽車龍頭「特斯拉」執行長馬斯克（Elon Musk）日前接受英國《金融時報》訪問，談到台海問題時竟建議將台灣設為「特別行政區」，引發中國不滿，另外馬斯克也坦言中國對他向烏克蘭提供「星鏈」（Starlink）衛星網路服務感到「不認同」，並要求馬斯克不要在中國出售星鏈。
屬於馬斯克旗下公司SpaceX的「星鏈」衛星網路服務，今年俄烏戰爭期間多次協助烏克蘭，包含成功令烏克蘭IT組織入侵俄羅斯官媒、洩露俄羅斯軍事承包商的數據等，也在俄羅斯進行網路攻擊、干擾通訊時起關鍵作用，協助烏克蘭人維持網路通訊；美國陸軍將軍布托（Steven Butow）更稱星鏈「徹底摧毀了蒲亭的宣傳活動」，也阻止俄羅斯想讓烏克蘭總統澤倫斯基「保持沉默」的企圖。
不過根據《金融時報》報導，馬斯克提到當星鏈衛星網路服務在烏克蘭協助了該國軍方能避開俄羅斯封鎖網路後，北京要求馬斯克保證，絕不會在中國推出星鏈；中國官媒更稱，中國的網路系統僅有取得營運許可證的中國供應商能獲得，SpaceX並無申請計畫。
星鏈目前約在全球40國推出，不過並不包括網路資訊受到政府審查監管的中國。除了烏克蘭外，近期馬斯克也在伊朗啟動「星鏈」服務，原因是伊朗反政府示威運動換來政府的封鎖，當年輕人為了艾米尼之死而在網路串連、學運在全國醞釀時，伊朗政府立刻關掉網路，阻止示威者之間的通訊，而星鏈則確保了用戶的通訊不受官方斷網影響。