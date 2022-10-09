謝忻閨密情斷「早被拋下」 小甜甜深夜發聲：走彎路必敗
謝忻、小甜甜（張可昀）主演民視八點檔《市井豪門》，3日一起出席首映會，相鄰而坐受訪，互動冷到冰點，謝忻事後在臉書PO文：「學習著斷捨離的人生功課，好像已經忘了什麼時候萌生清理朋友關係的想法了，也沒有太多捨不得，因為知道自己早已經被拋下。」令人聯想到她和小甜甜的閨密情因不倫阿翔而破裂，小甜甜今（9）日也有感而發：「當事者只求問心無愧。」
小甜甜發文寫道：「我相信有了家庭跟小孩之後的人生，真的會跟單身甚至只是談戀愛的時候有很大的不一樣，尤其當自己第一次當媽媽之後，所有心思除了孩子工作家庭，我還真的再也裝不下任何東西，身為藝人我知道總是要被新聞標題或八卦內容扼殺，因為這也是我們工作的一個環節，別人要怎麼想、怎麼做，我們無法阻止也無法改變，但我們可以不跟著一起做一樣的事情。」
小甜甜也有感而發：「至於那些一直指著我的過去的，我覺得對待每個人都一樣，不要輕易去論斷別人，你真的認識他嗎？你不是當事者，又怎麼知道真正的事情跟前因後果呢？所以我們能做的就是不跟著輕易論斷散播，因為事實往往不見得是你所聽所見，然而當事者只求問心無愧！」小甜甜也引用《聖經》的話，表示「行正直路的，步步安穩；走彎曲道的，必致敗露」、「誠實見證人不說謊話；假見證人吐出謊言」。