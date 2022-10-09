盧秀燕昨挺林耕仁今會高虹安 蔡其昌：藍營茶壺內風暴
台中市長盧秀燕昨天才與新北市長侯友宜等人，為國民黨新竹市長候選人林耕仁站台，今天又和林耕仁對手高虹安合體逛台中市建國市場，外界議論此舉目的是藍白合。對手蔡其昌批評這是藍營茶壺裡的風暴，若因此導致林耕仁落選，不知藍營能否接受？盧秀燕指自己專程到新竹為林耕仁站台，「態度已經很清楚」，高虹安的參訪係因時間剛好可以搭配，「所以我親自接待」。
蔡其昌今（9）日上午在梧棲菜市場掃街時，媒體詢問盧秀燕先後與林耕仁、高虹安合體，是否在展示一步步成為藍營共主的野心？蔡其昌反問：「成為藍營共主的目的，是為了搭配侯友宜選正副總統嗎？這個是耐人尋味的。至於是否開始佈局，就不得而知了。」
蔡其昌認為，國民黨在新竹市已提名自己的候選人，盧秀燕又幫民眾黨對手拉抬，「這應該是藍營茶壺內的風暴吧！她這動作如果導致林耕仁落選，不知道藍營的人能不能接受？國民黨內部的事情，盧市長自己要解決。」
盧秀燕和侯友宜是國民黨最耀眼的政治明星，外界一直傳聞兩人可望搭檔，代表國民黨參選2024年正副總統。蔡其昌說：「如果有心參選正副總統，選完市長半年左右就得提名。若是這樣，台中市民應該會讓蔡其昌當市長，讓她去選正副總統好了。」
盧秀燕在建國市場受訪時強調，自己昨天專程到新竹為林耕仁站台，「所以我的態度很清楚」。對於蔡其昌的批評，她說這麼多年來一直呼籲正面選舉、君子之爭，拿出運動家的精神。「對所有參選的人，我們都給予祝福、給予協助」。
她說不只高虹安來，後續還會有其他立委，「他們對巿政治理很有興趣，希望來請教交流，只要時間許可我們都很歡迎」。高虹安肯定建國市場，希望來了解，對台中來說是好事，「今天剛好時間上可以搭配，所以我親自接待，也展現台中是非常友善、包容、好禮的城市，只要有心都可以把城市治理好。」