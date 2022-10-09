5G手機明年滲透率突破六成　資策會：殺手級應用尚未出現

資策會產業情報研究所（MIC）日前舉辦的《35th MIC FORUM Fall賦能》線上研討會正式開跑，會中指出，預估2022年智慧型手機全球市場規模為12.6億台，衰退6.8%，展望2023年，預測全球手機出貨量為13.27億台，成長率5.2%，仍未回到疫情前水準。值得一提的是，儘管2022年5G手機出貨從7.1億台再度下修至6.5億台，但由於5G通訊是未來趨勢，滲透率仍能維持52%，預估2023年，全球5G手機出貨會達8.4億台，滲透率將突破六成，達63%，然而，資深產業分析師廖彥宜表示，5G用戶成長速度其實已高於5G手機出貨成長幅度，「顯示5G手機殺手級應用尚未出現」，加上手機規格重大創新減少，皆拉長消費者平均換機週期。
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資策會產業情報研究所（MIC）於4日至16日舉行《35th MIC FORUM Fall賦能》線上研討會，觀測智慧型手機趨勢，預估2022年全球市場規模為12.6億台，衰退6.8%，主要為全球經濟成長放緩、通膨因素，市場需求疲軟，影響手機終端去庫存，甚至延燒至上游零組件，庫存調整預期在2023年第二季至第三季才會結束。展望2023年，資策會MIC資深產業分析師廖彥宜預估，全球手機出貨量為13.27億台，成長率5.2%，考量到2022年基期較低，預期整體表現將低於2021年出貨，仍未回到疫情前水準。