2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小孩沒打疫苗可去日本？日韓泰「入境懶人包」1分鐘搞懂

▲邊境解封在即，一次看懂日、韓、泰三國入境規定懶人包，讓你解封搶票出國免卡關釀笑話。（圖／NOWnews資料照片）
▲邊境解封在即，一次看懂日、韓、泰三國入境規定懶人包，讓你解封搶票出國免卡關釀笑話。（圖／NOWnews資料照片）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-09 12:24:462022-10-09 13:12:24

10/13就要迎來時隔3年的邊境解封，未來入境不再需要隔離，旅行社禁團令也同步取消，對熱愛海外旅遊的朋友真的是「久等了！」當天想立刻飛出國的心我們懂，不過你做好相關功課了嗎？日本、韓國、泰國現在防疫規定是甚麼？需要PCR陰性證明書嗎？小朋友沒有打疫苗可以去日本嗎？韓國簽證你又知多少呢？《NOWnews今日新聞》替大家整理「3國最新入境規定」QA懶人包，包含去日本到底需不需要PCR證明？小孩入境日本需不需要PCR？免簽入境韓國規定等等，讓你一次看懂，準備出國免卡關！

我是廣告 請繼續往下閱讀
⭕去日本到底需不需要PCR陰性證明？
根據日本厚生勞動省公布，從9/7開始凡有「日本政府認定有效疫苗接種證明」，目前其認可的有：
1.    輝瑞BNT
2.    莫德納
3.    AZ
4.    嬌生
5.    印度巴拉特生技公司（Bharat Biotech）生產的新冠疫苗Covaxin
6.    諾瓦瓦克斯（Novavax）
7.    科興疫苗（Sinovac）
8.    國藥疫苗（Sinopharm）
9.    單劑型克威莎（Convidecia）疫苗
10.  堪稱印度版AZ疫苗的「Covishield」
11.  號稱印度版諾瓦瓦克斯疫苗的「Covovax」
只要出示以上11種疫苗接種證明，就入境時無須提交入境前72小時內PCR陰性證明；若無日本政府認定之「有效3劑疫苗接種證明」者仍須提交入境前72小時內PCR陰性證明。而超過百萬國人施打的國產高端疫苗，目前還不在日本政府認定有效疫苗行列之內。

⭕小孩入境日本須不須PCR？要看父母狀況
不少家長早就訂好票等不及帶著小朋友去迪士尼樂園玩！不過根據日本厚生勞動省公布，未滿18歲小朋友須看父母有沒有施打上述日本認可的11種疫苗，若家長有施打，小朋友就無須出示證明；反之假設家長施打的是台灣國產高端疫苗，一家人連同小朋友都必須出示入境前72小時內PCR陰性證明，只有未滿6歲的幼童可以不用。

⭕韓國免簽只延到10/31　出發前仍需辦K-ETA
韓國政府本規定須在「入境1天內完成PCR檢測」，但10/1起已撤銷這項規定，並且限時開放台灣人可以免簽證入境韓國，期限到10/31。不過出發前72小時還是要記得先辦理K-ETA，費用為10300韓元（含300韓元手續費，共約新台幣230元），申請一次後2年內就不用再申請。

至於申請K-ETA需要哪些資料？
1.    護照正本（台灣、日本、澳門皆適用）
2.    申請人彩色證件照
3.    其他（韓國居所資訊、聯絡方式等）

⭕泰國解封「3免」：免接種證明、免陰性證明書、免入境隔離
根據泰國觀光局台北辦事處9/26公布，泰國從9/30起解除所有國內關於新冠病毒的限制，10/1取消所有入境管制，台灣旅客只要在國內泰國經貿辦事處辦理好「單次觀光簽證」，或抵達泰國後在機場辦理落地簽，就能入境無限暢遊。
 

▲泰國早在台灣之前就鬆綁不少防疫規定，現也全面解封，各旅遊達人、旅行社都紛紛建議台灣旅客可選擇東南亞國家前往。（圖／民眾提供）
▲泰國早在台灣之前就鬆綁不少防疫規定，現也全面解封，各旅遊達人、旅行社都紛紛建議台灣旅客可選擇東南亞國家前往。（圖／民眾提供）
▲想去韓國的哈韓族必須注意，目前韓國限時免簽只開放到10/31，在這之間還是要申請K-ETA。（圖／民眾提供）
▲想去韓國的哈韓族必須注意，目前韓國限時免簽只開放到10/31，在這之間還是要申請K-ETA。（圖／民眾提供）
▲想去日本迪士尼玩的小朋友的家長們注意，6歲至18歲的小朋友須看家長疫苗接種狀況，決定是否需要提供PCR陰性以及疫苗證明。（NOWnews資料圖／記者陳致宇攝）
▲想去日本迪士尼玩的小朋友的家長們注意，6歲至18歲的小朋友須看家長疫苗接種狀況，決定是否需要提供PCR陰性以及疫苗證明。（NOWnews資料圖／記者陳致宇攝）

解封前逛日本展抽機票！京都老牌甜點、壽司郎隱藏版必吃

解封出國第一波衝「這裡」超省！內行透露：比疫前還優惠

邊境解封！旅展搶賣「0+7」頭香班機　泰國自由行免萬元

解封出國旅遊電商幫省錢！抽8%回饋馬上用　限時搶88折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀