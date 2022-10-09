小孩沒打疫苗可去日本？日韓泰「入境懶人包」1分鐘搞懂

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根據日本厚生勞動省公布，從9/7開始凡有「日本政府認定有效疫苗接種證明」，目前其認可的有：
1. 輝瑞BNT
2. 莫德納
3. AZ
4. 嬌生
5. 印度巴拉特生技公司（Bharat Biotech）生產的新冠疫苗Covaxin
6. 諾瓦瓦克斯（Novavax）
7. 科興疫苗（Sinovac）
8. 國藥疫苗（Sinopharm）
9. 單劑型克威莎（Convidecia）疫苗
10. 堪稱印度版AZ疫苗的「Covishield」
11. 號稱印度版諾瓦瓦克斯疫苗的「Covovax」
只要出示以上11種疫苗接種證明，就入境時無須提交入境前72小時內PCR陰性證明；若無日本政府認定之「有效3劑疫苗接種證明」者仍須提交入境前72小時內PCR陰性證明。而超過百萬國人施打的國產高端疫苗，目前還不在日本政府認定有效疫苗行列之內。
⭕小孩入境日本須不須PCR？要看父母狀況
不少家長早就訂好票等不及帶著小朋友去迪士尼樂園玩！不過根據日本厚生勞動省公布，未滿18歲小朋友須看父母有沒有施打上述日本認可的11種疫苗，若家長有施打，小朋友就無須出示證明；反之假設家長施打的是台灣國產高端疫苗，一家人連同小朋友都必須出示入境前72小時內PCR陰性證明，只有未滿6歲的幼童可以不用。
⭕韓國免簽只延到10/31 出發前仍需辦K-ETA
韓國政府本規定須在「入境1天內完成PCR檢測」，但10/1起已撤銷這項規定，並且限時開放台灣人可以免簽證入境韓國，期限到10/31。不過出發前72小時還是要記得先辦理K-ETA，費用為10300韓元（含300韓元手續費，共約新台幣230元），申請一次後2年內就不用再申請。
至於申請K-ETA需要哪些資料？
1. 護照正本（台灣、日本、澳門皆適用）
2. 申請人彩色證件照
3. 其他（韓國居所資訊、聯絡方式等）
⭕泰國解封「3免」：免接種證明、免陰性證明書、免入境隔離
根據泰國觀光局台北辦事處9/26公布，泰國從9/30起解除所有國內關於新冠病毒的限制，10/1取消所有入境管制，台灣旅客只要在國內泰國經貿辦事處辦理好「單次觀光簽證」，或抵達泰國後在機場辦理落地簽，就能入境無限暢遊。