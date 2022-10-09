賓士貨車擦撞！男急烙2友人助陣 豬隊友爆打司機下場曝
9日凌晨，新北市蘆洲一名22歲的范姓男子，駕駛賓士車行經中山一路、和平路口，疑似與53歲吳姓男子駕駛的貨車發生擦撞，范男立即找來2名友人(林姓、徐姓)、協助處理車禍事故，不料過程中疑似發生口角，2名友人竟出拳痛毆吳男，就連警方到場之後還持續叫囂，因此警方出動快打部隊到場壓制，將范男及2友人帶回警局，訊後將依法移送偵辦，而整個過程都被附近住戶拍下，並上傳到「爆料公社」。
據了解，清晨范男駕駛賓士車要前往三重，行經蘆洲區中山一路、和平路口時，疑似與吳男的貨車發生擦撞，之後范男找來19歲的林姓、徐姓友人，不料在過程中，雙方疑因發生口角，最後竟演變成肢體衝突，其中徐男出拳毆打吳男頭部，直到警方到場仍情緒激動、不斷叫囂，而當事人范男則是全程不發一語。
之後范男一方前來「助陣」的友人越聚越多，警方隨即出動快打部隊到場壓制，並帶回范男及2友人，以及吳男回警局製作筆錄，訊後將依傷害、妨害秩序等罪嫌，將范男等3人函送法辦，而車禍部分，吳男與范男均無酒駕情事，車禍原因仍待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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