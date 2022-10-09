特別行政區說　林佳龍：「來自火星也要回去火星」

民進黨新北市長候選人林佳龍今（9）日上午一早到三重重新橋觀光市集掃街拜票，媒體提問關於全球首富馬斯克提議把台灣變成中國大陸一個特別行政區防止衝突說法，林佳龍受訪時強調，馬斯克的談話是在製造身價、刻意製造話題，如果依照馬斯克的邏輯，「他來自火星也要回去火星」，強調台灣不會也不應成為特別行政區。
林佳龍表示，馬斯克的言論只是在製造自己的身價，依照他的邏輯，那他來自火星是否要回火星，就像台灣如果只是中國的一部分，中國對台灣擁有主權，那它可以跑回去火星，可是只要台灣成為中國特別行政區，台灣就像香港、西藏一樣，沒有主權就沒有產權，也沒有我們珍惜的人權，其實馬斯克很清楚，在中國賣電動車，所有的數據中國都宣稱是他的，那以後進入AI大數據分析，這都會影響所有智慧產權，強調他只是隨便說說，我們不用太在意，台灣正要邁向一個正常完全的國家，台灣是台灣人的，台灣要從世界的台灣走向台灣世界好。
林佳龍進一步表示，馬斯克的言論引起議論也許是刻意製造話題，任何人只要被中國共產黨統治，只要他宣稱是中國的一部分，中國就可以宣稱主權就是擁有產權也就會剝奪人權，這是問題的本質，現在連外商投資都有共產黨組織在公司裏頭，所以現在台商跟紅色供應鏈大廠都在外逃，這就是中共的本質，強調馬斯克覬覦中國市場與魔鬼交易，我們不可能受他影響，最後重申台灣是台灣人的，台灣不是中國的一部分，不管特別行政區企圖把台灣香港化，大家都看到作為殷鑑，台灣不會也不應成為特別行政區。