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小S批《大學生》A咖：雙面人！Lulu不忍了「感到不舒服」

▲吳怡德（右）將《大學生了沒》雙面人的名字告訴小S。（圖／翻攝《小姐不熙娣》臉書）
▲吳怡德（右）將《大學生了沒》雙面人的名字告訴小S。（圖／翻攝《小姐不熙娣》臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-09 12:34:59

「泰拳女神」吳怡德從《大學生了沒》發跡，近日上小S節目《小姐不熙娣》爆料，有個從《大學生了沒》爆紅的女藝人超假面，「她很常在外面休息區罵其他還沒來的班底，被她罵的班底來，她就跟他超級麻吉，還一起錄影，那個人一離開又繼續狂罵。」小S直批這個行為是雙面人，從吳怡德口中聽到名字後更是表情管理失控，拍手大喊：「好精彩喔！」此片段讓不少「網路柯南」鍵盤辦案，主持人Lulu、時尚KOL莫莉紛紛衰被點名。

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▲吳怡德指出《大學生了沒》的雙面人「現在很知名」。（圖／翻攝吳怡德IG）
▲吳怡德指出《大學生了沒》的雙面人「現在很知名」。（圖／翻攝吳怡德IG）
吳怡德當時參加《大學生了沒》才大一，親眼目睹「雙面人」的行徑之後大吃一驚，動念請辭這個節目，「那樣的環境太複雜了，我真的嚇到，直接跟製作單位說我沒辦法錄。」而和吳怡德同期參加節目的派翠克，似乎也知道「雙面人」是誰，他表示當時《大學生了沒》真的就像一個班級，「我覺得以前女生在那裡滿辛苦的，男生不淌那個渾水。」吳怡德也給出線索，透露案件主角「現在很知名」、「非常紅」。

▲Lulu對《小姐不熙娣》的「雙面人」爆料感到不舒服。（圖／翻攝Lulu臉書）
▲Lulu對《小姐不熙娣》的「雙面人」爆料感到不舒服。（圖／翻攝Lulu臉書）
Lulu對此表示：「我在2013年就已經從《大學生了沒》中畢業，也未遇過在S姐節目中分享故事的這位網紅，我覺得要製造節目效果可以理解，但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代裡，這讓人感到非常莫名且不舒服。而就算今天我也跟著拉起板凳吃瓜，到時候真相大白我不知道對誰有好處，想必又是群起的網路霸凌，所以到頭來是誰得利呢？」

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