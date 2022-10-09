快訊／本土確診增44457例！死亡+62、境外+108

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指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為27例男性、35例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月6日，死亡日期介於9月27日至10月6日。
指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為59例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自中國(4例)，新加坡(2例)，美國、香港及馬來西亞(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年9月8日至10月8日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,363,146例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,488,875例排除)，其中6,871,538例確診，分別為35,418例境外移入、6,836,066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,527例COVID-19死亡病例，其中11,511例本土，個案居住縣市分布為新北市2,390例、臺北市1,284例、臺中市1,165例、高雄市1,068例、桃園市883例、臺南市867例、彰化縣655例、屏東縣465例、雲林縣357例、南投縣356例、苗栗縣310例、嘉義縣278例、基隆市256例、宜蘭縣248例、花蓮縣201例、嘉義市189例、新竹縣188例、臺東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。