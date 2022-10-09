媽媽市長盧秀燕牽手高虹安逛市場 她的拿手菜竟是泡麵
民眾黨新竹市長候選人高虹安今由國民黨台中市長盧秀燕親自接待，參訪台中建國市場。盧秀燕被問及高虹安論文風波時，表示「個人相信高虹安」，還展現「媽媽市長」特質，不時牽著高虹安的手、拉她一起上鏡頭，盧秀燕問高虹安是否有拿手菜？到答案卻是「泡麵」。
台中市建國市場不僅是全國最大的公有傳統市場，且獲得全國5星優良市集榮耀。立委高虹安今（9）日在多位民眾黨台中市議員的陪同下，由台中市長盧秀燕親自接待，了解市場改建過程與營業情況。
兩人先在市場的福德祠參拜土地公，再走逛各攤位。由於人潮頗多，盧秀燕擔心高虹安跌倒，多次拉著她的手一起走；攤商送盧秀燕「好彩頭」時，盧秀燕主動拉著愣在一旁的高虹安入鏡；逛到蔬果攤時，盧秀燕問高虹安「妳的拿手菜是什麼？」高虹安笑回：「泡麵」。
盧秀燕受訪時說，日前接獲高虹安表示，對建國市場的遷建跟營運有很大興趣，主動聯絡台中市府希望到市場取經，她很謝謝高虹安肯定台中施政，台中也樂於分享經驗。
媒體再問盧秀燕，關於高虹安引用資策會論文風波的看法。盧秀燕表示，基本上還是要依法認定，但她個人與高虹安認識很多年，「我相信她的專業與學習能力」。高虹安在旁點頭表示感謝，並強調引用資策會的發表內容符合原則。