晶華酒店拼了！入住送「新加坡來回機票」 開搶時間曝光
出國解封在即，各大航空公司賣的機票貴鬆鬆卻讓你卻步？現在有機會入住國內酒店就能免費拿到機票，國內外爽爽玩！晶華酒店攜手新加坡航空推出「入住酒店、就可得台北新加坡來回機票1張」的優惠，購買入住指定方案客房的房客就能拿到「新加坡來回機票1張」，使用期限到明年6月，旅程同行者還可享票價92折優惠。這享優惠每房12000元起，從下週二（10/11）早上9點於晶華官網開賣，套數有限記得手刀衝一波！另外，現在到六福萬怡敘日全日餐廳爽嗑豪華海陸燒烤饗宴，不只能吃到主廚精心搭配百種串燒組合，消費額滿3500元還有機會抽中「星宇航空台北—澳門」或「台北—馬尼拉經濟艙雙人來回機票」。
晶華酒店繼與新加坡旅遊局推出一系列星國主題搶先體驗活動後，這回「晶華機加酒5.0」破天荒將送入住房客「台北-新加坡來回機票」！只要在活動期間入住指定客房，並於2022年11月起至2023年1月20日間完成兌換並開票，房客就只要額外另付機場稅、請專人協助劃位即可開啟期待已久的旅行。不僅如此，同行者也能享有票價92折的優惠，比起現在市面上動輒2萬元的機票，晶華搶頭香助你解封後旅遊一臂之力。活動專案每房12000元起，於10/11早上9點開始販售，心動的朋友趕緊調好鬧鐘準時開搶。
六福萬怡則推出「吃豪華海陸燒烤，抽星宇航空雙人來回機票」活動。館內敘日全日餐廳以「Glamping美食」為概念，打造豪華營地渡假場景，並新推出「海陸燒烤饗宴」主題，饗宴中不僅有焗烤鮮蠔、鹽烤香魚、戰斧豬排外，還有蝦蛄尾、草蝦、透抽、花蛤等綜合海鮮錫盒燒烤，主廚更準備各種烤串及調料，精心搭配出百種串燒組合，還有專人到桌邊服務的鹽焗紐奧良香料鮭魚，再加上烤肉必備的柏克金啤酒暢飲，每人只要1380元起。同時加碼抽獎活動，凡出示當天在敘日餐廳用餐發票金額滿3500元，即可抽獎1次，有機會獲得「星宇航空台北—澳門」或「台北—馬尼拉經濟艙雙人來回機票」、住宿券、餐券等好禮，有得吃還有得拿難得一見的好康，還不趕緊把握！