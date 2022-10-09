國道下午車潮湧現　高公局曝9大地雷段、建議防塞時段

高公局指出，截至11時，國道全線交通量為29.9百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、湖口至竹北、高架南向機場系統至楊梅端、國3南向中和至樹林、三鶯至龍潭、國1北向圓山至五堵及高架北向下塔悠至汐止系統等，其餘路段行車大致順暢。
高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統，及苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等。
另外，今日9時15分，國3南向212公里發生2小客車追撞占中線車道事故，雖5分鐘後即予排除，但後方已回堵2公里；10時10分於國1北向324.6公里發生2小客車追撞占內側車道事故，10分鐘後排除，後方回堵3公里；10時43分於國1北向346.5公里發生3小客車追撞占內側車道事故，9分鐘後排除，回堵4公里；11時11分於國1南向91.2公里發生2小客車追撞占中線車道事故，8分鐘後排除，回堵5公里。
上述事故雖均於10分鐘內即予排除，不過因連續假期車流量大，導致車輛回堵嚴重影響整體行車順暢。高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，以節省時間，同時也提醒民眾務必養足精神，避免疲勞駕駛，行駛國道應注意車前狀況並保持行車安全距離。
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