《非常律師禹英禑》朴恩斌封視后！范冰冰釜山影展奪獎
韓國第27屆釜山影展於5日晚間在電影殿堂開幕，其中針對亞洲電視作品的頒獎典禮《第4屆Asia Content Awards》，最大獎「最佳節目內容（Best Content）」也由超高人氣的《非常律師禹英禑》奪下，飾演禹英禑的韓國女星朴恩斌也榮獲了「最佳女主角」的殊榮。另外，近年事業幾乎「冰封」的中國女星范冰冰也奪下「人氣明星獎」，她隔空亮相頒獎典禮，還預告「明年將參加電影節」，讓粉絲超期待。
憑藉韓劇《非常律師禹英禑》爆紅的朴恩斌，8日以一席金色斜肩禮服亮相，擊敗米倉涼子、梁詠琪等對手，勇奪「視后」殊榮，她也開心表示「因為禹英禑得獎了，但這並非我個人的榮耀，謝謝導演劉仁植、編劇文智媛，和整個團隊，因為他們我才有機會在這裡領獎」。
此外，自逃稅風波後事業跌到谷底的中國女星范冰冰，轉戰韓國市場，今年7月客串韓星姜河那主演的劇集《Insider》，又PO出與李政宰及鄭雨盛等韓星的合照。8日，她隔空亮相於《第4屆Asia Content Awards》，讓粉絲又驚又喜。
鮮少公開露面的范冰冰，這次奪得「人氣明星獎」，她也用英文，透過影片發表得獎感言，「能夠獲得那麼有意義的獎項真的很光榮，能在眾多亞洲演員之中獲選，真的很感動，很想來現場和大家一起參與，不過因為疫情無法出席，相信明年我肯定能出席的釜山電影節，我們明年見」，似乎暗示明年將以電影重新復出。（編輯：郭佩蓉）