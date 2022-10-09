國慶連假搶登「設計中島」 高捷、輕軌加開班次延長營運
「2022 台灣設計展」正在高雄盛大展開，歡迎市民朋友搭乘捷運或輕軌前進「設計中島」，感受高雄創新能量，為鼓勵參加民眾搭乘大眾運輸工具，國慶連假捷運及輕軌加開班次，分別延長營運時間至24:00及23：30，歡迎民眾多加利用一起前往感受來自港都最熱情的氣息。
捷運局長吳義隆表示，國慶連假三日，高雄熱鬧滾滾，昨日輕軌運量44,828人次，直逼上一波最高運量8/14台灣文博會期間約5萬；捷運運量173,765人次則是農曆過年突破20萬運量以來今年度之次高運量，在此呼籲參加台灣設計展在高雄、吉10型樂型農市集及嬉皮派對等相關活動的民眾，輕軌加開班次且延長營運時間至23:30，24:00時在C12駁二大義站有配合活動的最後一班車，歡迎民眾多加利用；高雄輕軌自13:00~22:00最小班距10分鐘，其餘時段則為15分鐘班距，並將視人潮狀態機動加密列車班距載運，車站現場均配有站務服務人員並透過車廂廣播引導參加民眾至對應車站下車。
吳義隆表示今天是連假第二天，有機會再創高運量，在此呼籲旅客，多利用大眾運輸工具抵達景點，如為參觀台灣設計展設計中島，散場階段可分散至O1西子灣站、O2鹽埕埔站及C12駁二大義站離場，以節省等待時間；如要到輕軌美術館路段龍貓隧道拍攝美景，請記得口訣：最佳拍攝點，車站行穿前，切莫進軌道，違法又危險。如擅入軌道區拍攝，最高可罰7500元。
捷運局也提醒旅客們，輕軌C20-C24路段正式開通試營運，市府推出「輕軌C21A-C24路段免費搭乘」好康服務，自即日起至12月18日止，只要在C21A內惟藝術中心站<-> C24愛河之心站間上車搭乘免費(感應電子票證不扣款，系統會給予自動免扣款判定)」，歡迎大家免費體驗。