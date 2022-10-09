汪東城時裝周「想合照網紅」被當粉絲擋下！尷尬臉全被拍
台灣男團《飛輪海》成員汪東城近年演藝事業轉往中國發展，怎料日前微博上流傳一段他出席上海時裝周的影片，只見他原想和有「鄉村超模」之稱的時尚網紅「陸仙人」合照，豈料卻被一旁的工作人員當成想合照的「粉絲」，一把將他推開，讓他露出尷尬笑容，影片曝光後，立刻掀起熱議，對此，工作人員也出面解釋了。
汪東城日前出席上海時裝周，不過微博上卻瘋傳一段尷尬影片。他在影片中，一開始對鏡頭擺出酷帥姿勢，之後便接近站在一旁的時尚網紅「陸仙人」身邊，想要與對方合照，豈料立刻遭工作人員上前制止，他也露出尷尬笑容、雙手合十道歉並站回原位，就有網友說「他是被誤認成粉絲才被推開嗎」？
影片一出，立刻掀起熱議，該名工作人員事後也火速出面解釋，因為當天是有定點站位，所以才上前說明，並非將汪東城認成粉絲。事實上，該名工作人員是秀場導演，她指出，時裝周彩排時間很有限，流程上想快點結束彩排走位，讓嘉賓們可以Standby演出，才會在汪東城偏離站位時，立刻上前導正，「因為一些肢體動作被斷章取義了，也是要跟東哥跟大家說抱歉」。
該名工作人員也表示，「時裝周品牌走秀，東哥十分敬業，也圓了我的粉絲夢，感恩，東哥帥爆了」。此外，網紅「陸仙人」也解釋「當時是在彩排，我們的站的位置不對，所以要分開一點哈，不是你們說的那樣」。（編輯：郭佩蓉）