主播「深V戰袍」參加婚禮！E級長輩藏不住 網：最美媒人
35歲「最美主播」宋燕旻不僅擁有甜美長相、E級火辣身材，加上在螢光幕前播報新聞的專業形象，使她粉絲眾多，深受觀眾喜愛。近日她穿上「深V爆乳戰袍」參與朋友婚禮，也透露這是她「第一次做媒人」，照片曝光後，網友也大讚「最美的媒人」。
宋燕旻今（9）日深夜在臉書發文，表示「人生第一次做媒人成功的新人在今天舉辦婚禮了，希望新人能一生幸福快樂」，也透露在婚禮上真的感覺到新人滿滿的愛，「真心覺得遇到對的人結婚婚姻不是墳墓啊，人真的要嫁給愛情」。
她接著說，「就像新娘在婚禮上對新郎講的，她曾經問過上天為什麼要對她那麼壞，給她那麼多磨難，但現在她知道了，這一切都是為了讓她遇到新郎」，最後，更在文末寫下「希望有對象的你們，都能一直幸福，沒有對象的不要擔憂，一切都會有很棒的安排的，你唯一要做的就是讓自己變得很棒。花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排」。
此外，她也PO出當時在婚禮的自拍，只見她穿著「胸前大開」的深V大紅色繞頸禮服，更顯肌膚白皙，也曬出深邃事業線，火辣程度爆表。貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「好看喔美女」、「看完想哭」、「嫁給愛情，才能走一輩子的」、「這是我這輩子目前看過最美的媒人了」、「戰袍很好看」、「超美主播」、「新婚愉快」。（編輯：郭佩蓉）