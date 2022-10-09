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Lulu遭點名《大學生》雙面人　 小S道歉「真的不是她」

▲Lulu（左）遭點名《大學生》雙面人， 小S（右）道歉回應了。（圖／Lulu、小S臉書）
▲Lulu（左）遭點名《大學生》雙面人， 小S（右）道歉回應了。（圖／Lulu、小S臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-10-09 16:19:172022-10-09 16:21:47

有「泰拳女神」之稱的Sabrina（吳怡德），日前在節目《小姐不熙娣》上爆料有位從《大學生了沒》出道的女藝人非常假面，主持人小S形容此行為簡直是「雙面人」，而剛入圍金鐘獎的Lulu（黃路梓茵）就被網友點名，本人今（9）日稍早也發文吐露心情，對此，小S則稱清：「真的不是她！」

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▲Lulu分享對婚姻的想像。（圖／東森噪咖提供）
▲Lulu入圍今年金鐘獎。（圖／東森噪咖提供）
小S表示稍早已經透過Lulu 經紀人跟她道歉，「我跟她說造成她困擾很抱歉，是透過她經紀人，我沒有她的聯絡方式。」也強調當時節目上講的對象真的不是Lulu。

Sabrina當時在節目上表示有位從《大學生了沒》出道的女藝人，時常在外面休息區罵其他還沒來的班底，而被她罵的班底一出現，她就會開始寒暄、和對方成為超級麻吉，一離開又繼續狂罵，小S就隨著話題，批評該女藝人是雙面人。

▲吳怡德（右）將《大學生了沒》雙面人的名字告訴小S。（圖／翻攝《小姐不熙娣》臉書）
▲吳怡德（右）將《大學生了沒》雙面人的名字告訴小S。（圖／翻攝《小姐不熙娣》臉書）
Lulu被網友點出後，就無奈發文：「我在2013年就已經從《大學生了沒》中畢業，也未遇過在S姐節目中分享故事的這位網紅，我覺得要製造節目效果可以理解，但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代裡，這讓人感到非常莫名且不舒服。」而記者詢問Lulu心情，經紀人表示她目前心情還好，只是還是想替自己發聲。

▲Lulu對《小姐不熙娣》的「雙面人」爆料感到不舒服。（圖／翻攝Lulu臉書）
▲Lulu對《小姐不熙娣》的「雙面人」爆料感到不舒服。（圖／翻攝Lulu臉書）

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