日韓泰2022全新開幕酒店大公開！旅遊電商下訂現折1188元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍OMO3東京赤坂
由世界聞名的星野集團全新打造的「OMO3東京赤坂」，飯店地址位於東京黃金地帶，以簡約舒適的設計風格，展現星野集團輕時尚定位理念。最特別的是，飯店與週邊名店合作，推出具有赤坂料亭特色的系列菜單，讓旅客一邊啖美食，還能感受赤坂美食文化，超親民價格就能體驗星野奢華服務。
📍大阪雷本酒店
位置緊鄰大阪血拼聖地心齋橋站，大阪雷本酒店主打空間居家型客房，不同於其他連鎖商務旅館的小巧空間，給旅客更寬敞的住房享受，不管是自由行背包客、還是帶著全家大小旅遊的民眾都相當適合，CP值相當高。
📍AQUASENSE Hotel & Resort
想來場海島度假嗎？離台灣最近的日本沖繩島度假村「AQUASENSE Hotel & Resort」全新開幕，地點就位於知名度假勝地恩納村、鄰近遠近馳名的月亮海灘，更特別的是在這裡不用擔心選不到海景房，因為每一間幾乎都有「無敵海景」可以看，以及露臺與按摩浴缸，讓旅人可以徹底放鬆，享受與自然融合為一的住宿體驗。
韓國
📍首爾驛三新藝術酒店和住宅
散發歐式古典氛圍的「首爾驛三新藝術酒店和住宅」，將輕奢風格與現代感完美融合，加上木質家俱的妝點，打造具有溫潤質感的住房體驗，而且鄰近地鐵站去哪裡逛街、逛景點都很方便，價格也相當親民，在易遊網下訂每晚含稅只要1,993元起。
📍首爾江南沃科酒店
首爾最著名的「林蔭大道」一定非新沙洞林蔭大道莫屬，10月份去玩更剛好碰上秋季「銀杏樹海」美景，隨手拍一秒化身韓劇男、女主角！踩點完還能入住緊鄰新沙洞的全新開幕酒店「首爾江南沃科酒店」，逛街血拚、拍照打卡超方便，客房設計色彩繽紛充滿活力，且每間房內均設有浴缸，還有日式風呂的和風澡缸可選擇。
📍首爾麻浦魯內酒店
由日本Roynet酒店集團首度擴點進駐韓國的酒店「首爾麻浦魯內酒店」，鄰近孔德站四線鐵路交匯，前往旅遊景點或是機場都十分方便，客房以簡約現代的風格營造舒適住房空間，不論是商旅出差、輕便背包客的旅人都非常適合。
泰國
📍曼谷盆栽酒店
酒店名字取作「盆栽」好特別！原來該酒店是以百年榕樹為設計靈感，更是由傳統街屋改建的設計旅店，從外觀到室內設計，運用粉紅、青綠、銅綠等色系，展現榕樹發芽或是落葉時的色調意象，客房則以自然清新風格讓人感到耳目一新。
📍曼谷Chi藝術系列酒店
以大膽強烈的視覺配色與各種玩味藝術品的點綴，打造獨樹一格的酒店印象。最值得一提的是，這間四星級酒店，易遊網祭出含稅只要1,829元起的超甜價，非常推薦小資族來泰國曼谷完放入口袋名單中。
📍曼谷艾拉酒店
像一秒化身「泰國皇族」嗎？這間翁滿濃濃泰式皇家傳統風格的「曼谷艾拉酒店」非常推薦想體驗道地泰國風情的旅客！大廳展示白象雕像與暹羅歷史照片，為現代敞亮的設計裝潢增添一絲文化氣息。再加上鄰近娜娜站的地理優勢，舉凡街頭美食、購物商場、按摩店家等，這裡一應俱全，相當便利。
易遊網體貼各位旅客已經受機票高價所苦，訂房方面極力替大家省錢。即日起到11/13前，國外訂房滿5,888元，輸入「hot588」即可現減588元，滿8,888元輸入「hot888」現折888元；若刷玉山易遊卡或花旗信用卡還有加碼，分別輸入「ez788」及「citi788」，滿5,888元現折788元，輸入「ez1188」及「citi1188」，滿8,888元折1,188元，等於現享超過9折優惠！此外更好康的是，首次申辦玉山易遊卡，還可享有800元訂房金，國內外飯店無消費門檻可全數折抵。